Развитие каких видов рака провоцирует чрезмерное употребление алкоголя

Кречмаровская Наталия
Научные исследования последних десятилетий доказывают прямую связь между потреблением алкоголя и развитием онкологических заболеваний. Спиртные напитки признаны канцерогеном группы 1, который ставит его в один ряд с табачным дымом и асбестом.
Основной механизм вреда, по данным исследователей, состоит в расщеплении этанола до ацетальдегида. Это токсическое соединение способно повреждать структуру ДНК и препятствовать клеткам восстанавливать эти повреждения. Когда ДНК клетки нарушается, она может начать неконтролируемо делиться, что приводит к формированию злокачественной опухоли.
Наиболее уязвимыми к действию алкоголя являются органы, непосредственно контактирующие с алкоголем во время его употребления. У людей, употребляющих алкоголь, гораздо чаще возникают рак полости рта и гортани, чем у тех, кто ведет трезвый образ жизни. По данным исследователей, спирт действует как растворитель, позволяющий другим опасным химикатам легче проникать внутрь клеток. Особенно высоким риском являются те, кто сочетает алкоголь с курением, поскольку эти два фактора взаимно усиливают негативное влияние друг друга.
Кроме верхних дыхательных путей под серьезной угрозой находится пищевод. Алкоголь вызывает постоянное раздражение слизистой, что со временем может трансформироваться в плоскоклеточный рак.
Также доказана прямая связь между алкоголем и раком печени. Длительное употребление приводит к хроническому воспалению, циррозу и рубцеванию тканей, что является идеальной основой для развития гепатоцеллюлярной карциномы. Печень вынуждена перерабатывать токсины, и при постоянной нагрузке клетки теряют способность к здоровой регенерации.
Особое внимание медицинское сообщество уделяет раку молочной железы. Даже умеренное потребление спиртного увеличивает уровень эстрогена в крови дамы. Высокая концентрация этого гормона является ключевым фактором риска развития рака груди. Также алкоголь препятствует усвоению фолатов и витаминов, необходимых для защиты клеток от генетических мутаций.
