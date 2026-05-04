Здоровье онкология Развитие каких видов рака провоцирует чрезмерное употребление алкоголя
commentss НОВОСТИ Все новости

Развитие каких видов рака провоцирует чрезмерное употребление алкоголя

Названы виды рака, к которым приводит чрезмерное употребление алкоголя

4 мая 2026, 14:23
Кречмаровская Наталия

Научные исследования последних десятилетий доказывают прямую связь между потреблением алкоголя и развитием онкологических заболеваний. Спиртные напитки признаны канцерогеном группы 1, который ставит его в один ряд с табачным дымом и асбестом.

Основной механизм вреда, по данным исследователей, состоит в расщеплении этанола до ацетальдегида. Это токсическое соединение способно повреждать структуру ДНК и препятствовать клеткам восстанавливать эти повреждения. Когда ДНК клетки нарушается, она может начать неконтролируемо делиться, что приводит к формированию злокачественной опухоли.

Наиболее уязвимыми к действию алкоголя являются органы, непосредственно контактирующие с алкоголем во время его употребления. У людей, употребляющих алкоголь, гораздо чаще возникают рак полости рта и гортани, чем у тех, кто ведет трезвый образ жизни. По данным исследователей, спирт действует как растворитель, позволяющий другим опасным химикатам легче проникать внутрь клеток. Особенно высоким риском являются те, кто сочетает алкоголь с курением, поскольку эти два фактора взаимно усиливают негативное влияние друг друга.

Кроме верхних дыхательных путей под серьезной угрозой находится пищевод. Алкоголь вызывает постоянное раздражение слизистой, что со временем может трансформироваться в плоскоклеточный рак.

Также доказана прямая связь между алкоголем и раком печени. Длительное употребление приводит к хроническому воспалению, циррозу и рубцеванию тканей, что является идеальной основой для развития гепатоцеллюлярной карциномы. Печень вынуждена перерабатывать токсины, и при постоянной нагрузке клетки теряют способность к здоровой регенерации.

Особое внимание медицинское сообщество уделяет раку молочной железы. Даже умеренное потребление спиртного увеличивает уровень эстрогена в крови дамы. Высокая концентрация этого гормона является ключевым фактором риска развития рака груди. Также алкоголь препятствует усвоению фолатов и витаминов, необходимых для защиты клеток от генетических мутаций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие привычки приводят к раку глаз.




