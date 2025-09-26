logo_ukra

Ризик розвитку раку зросте втричі, якщо відмовитися від однієї ранкової звички
Ризик розвитку раку зросте втричі, якщо відмовитися від однієї ранкової звички

Відмова від ранкової звички втричі збільшує ризик розвитку раку підшлункової залози

26 вересня 2025, 14:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Погана гігієна порожнини рота — не тільки спричиняє появу неприємного запаху, а й може значно підвищити ризик розвитку раку.

Ризик розвитку раку зросте втричі, якщо відмовитися від однієї ранкової звички

Онкологія. Ілюстративне фото

Дослідження показало, що недостатнє чищення зубів може потроїти ризик розвитку раку підшлункової залози, пише видання Independent. Зазначається: вчені з Медичної школи Нью-Йоркського університету виявили, що шкідливі мікроорганізми, що походять з рота, можуть потрапляти через слину в підшлункову залозу, збільшуючи ризик розвитку раку підшлункової залози.

Результати дослідження, яке тривало 8 років, показали, що бактеріальні патогени пародонту ротової порожнини — P. gingivalis, E. nodatum та P. micra — збільшують ризик раку підшлункової залози.

Один грибок, відомий як кандида, був виділений як особливо пов'язаний з раком підшлункової залози. У результаті, за словами авторів, “бактерії та грибки ротової порожнини були значними факторами ризику розвитку раку підшлункової залози”.

Рак підшлункової залози, як пише видання, має один з найнижчих показників виживання серед усіх форм раку. Значною мірою це пояснюється тим, що захворювання часто діагностують на пізній стадії через дуже нечіткі симптоми.

Серед головних симптомів називають: 

  • жовтяницю (пожовтіння білків очей або шкіри),

  • свербіж шкіри,

  • темнішу сечу та блідіший кал,

  • втрату апетиту або несподівану втрату ваги,

  • брак енергії та втому,

  • високу температуру.

Симптоми з боку травної системи включають нудоту, діарею або запор, біль у верхній частині живота та спині, який може посилюватися під час їжі або лежання та полегшуватися при нахилі вперед, а також симптоми розладу шлунку, такі як здуття живота.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти називають справжньою “антираковою бомбою”. 



Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/pancreatic-cancer-brushing-teeth-oncology-journal-b2830391.html
