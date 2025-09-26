Ризик розвитку раку зросте втричі, якщо відмовитися від однієї ранкової звички

Погана гігієна порожнини рота — не тільки спричиняє появу неприємного запаху, а й може значно підвищити ризик розвитку раку.

Онкологія. Ілюстративне фото

Дослідження показало, що недостатнє чищення зубів може потроїти ризик розвитку раку підшлункової залози, пише видання Independent. Зазначається: вчені з Медичної школи Нью-Йоркського університету виявили, що шкідливі мікроорганізми, що походять з рота, можуть потрапляти через слину в підшлункову залозу, збільшуючи ризик розвитку раку підшлункової залози.

Результати дослідження, яке тривало 8 років, показали, що бактеріальні патогени пародонту ротової порожнини — P. gingivalis, E. nodatum та P. micra — збільшують ризик раку підшлункової залози.

Один грибок, відомий як кандида, був виділений як особливо пов'язаний з раком підшлункової залози. У результаті, за словами авторів, “бактерії та грибки ротової порожнини були значними факторами ризику розвитку раку підшлункової залози”.

Рак підшлункової залози, як пише видання, має один з найнижчих показників виживання серед усіх форм раку. Значною мірою це пояснюється тим, що захворювання часто діагностують на пізній стадії через дуже нечіткі симптоми.

Серед головних симптомів називають:

жовтяницю (пожовтіння білків очей або шкіри),

свербіж шкіри,

темнішу сечу та блідіший кал,

втрату апетиту або несподівану втрату ваги,

брак енергії та втому,

високу температуру.

Симптоми з боку травної системи включають нудоту, діарею або запор, біль у верхній частині живота та спині, який може посилюватися під час їжі або лежання та полегшуватися при нахилі вперед, а також симптоми розладу шлунку, такі як здуття живота.

