logo

BTC/USD

109211

ETH/USD

3910.06

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Риск развития рака возрастет втрое, если отказаться от одной утренней привычки
commentss НОВОСТИ Все новости

Риск развития рака возрастет втрое, если отказаться от одной утренней привычки

Отказ от утренней привычки втрое увеличивает риск развития рака поджелудочной железы

26 сентября 2025, 14:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Плохая гигиена полости рта – не только приводит к появлению неприятного запаха, но и может значительно повысить риск развития рака.

Риск развития рака возрастет втрое, если отказаться от одной утренней привычки

Онкология. Иллюстративное фото

Исследование показало, что недостаточная чистка зубов может утроить риск развития рака поджелудочной железы, пишет издание Independent. Ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета обнаружили, что вредные микроорганизмы, происходящие изо рта, могут попадать через слюну в поджелудочную железу, увеличивая риск развития рака поджелудочной железы.

Результаты исследования, которое длилось 8 лет, показали, что бактериальные патогены пародонта полости рта — P. gingivalis, E. nodatum и P. micra — увеличивают риск рака поджелудочной железы.

Один грибок, известный как кандида, был выделен как особенно связанный с раком поджелудочной железы. В результате, по словам авторов, "бактерии и грибки полости рта были значительными факторами риска развития рака поджелудочной железы".

Рак поджелудочной железы имеет один из самых низких показателей выживания среди всех форм рака. В значительной степени это объясняется тем, что заболевание часто диагностируется на поздней стадии из-за очень нечетких симптомов.

Среди главных симптомов называют:

  • желтуху (пожелтение белков глаз или кожи),

  • кожный зуд,

  • более темную мочу и более бледный кал,

  • потерю аппетита или неожиданную потерю веса,

  • нехватку энергии и усталость,

  • высокую температуру.

Симптомы со стороны пищеварительной системы включают тошноту, диарею или запор, боли в верхней части живота и спине, которые могут усиливаться во время еды или лежания и облегчаться при наклоне вперед, а также симптомы расстройства желудка, такие как вздутие живота.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты называют настоящей "антираковой бомбой".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/pancreatic-cancer-brushing-teeth-oncology-journal-b2830391.html
Теги:

Новости

Все новости