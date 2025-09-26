Риск развития рака возрастет втрое, если отказаться от одной утренней привычки

Плохая гигиена полости рта – не только приводит к появлению неприятного запаха, но и может значительно повысить риск развития рака.

Онкология. Иллюстративное фото

Исследование показало, что недостаточная чистка зубов может утроить риск развития рака поджелудочной железы, пишет издание Independent. Ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета обнаружили, что вредные микроорганизмы, происходящие изо рта, могут попадать через слюну в поджелудочную железу, увеличивая риск развития рака поджелудочной железы.

Результаты исследования, которое длилось 8 лет, показали, что бактериальные патогены пародонта полости рта — P. gingivalis, E. nodatum и P. micra — увеличивают риск рака поджелудочной железы.

Один грибок, известный как кандида, был выделен как особенно связанный с раком поджелудочной железы. В результате, по словам авторов, "бактерии и грибки полости рта были значительными факторами риска развития рака поджелудочной железы".

Рак поджелудочной железы имеет один из самых низких показателей выживания среди всех форм рака. В значительной степени это объясняется тем, что заболевание часто диагностируется на поздней стадии из-за очень нечетких симптомов.

Среди главных симптомов называют:

желтуху (пожелтение белков глаз или кожи),

кожный зуд,

более темную мочу и более бледный кал,

потерю аппетита или неожиданную потерю веса,

нехватку энергии и усталость,

высокую температуру.

Симптомы со стороны пищеварительной системы включают тошноту, диарею или запор, боли в верхней части живота и спине, которые могут усиливаться во время еды или лежания и облегчаться при наклоне вперед, а также симптомы расстройства желудка, такие как вздутие живота.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты называют настоящей "антираковой бомбой".