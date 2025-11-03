Прості тренування захистять від раку: це потрібно робити кожному

Знизити ризик розвитку раку допоможуть прості тренування. Для цього не потрібне дороге спорядження чи абонемент у тренажерний зал — достатньо помірної та регулярної фізичної активності.

Значно знизити ризик розвитку або смерті від раку травної системи, включаючи рак кишківника, печінки та підшлункової залози може швидка ходьба всього п'ять годин на тиждень, пише видання Daily mail. Загалом дослідники радять дотримуватися 17 годин помірної фізичної активності на тиждень. При цьому зазначають, що ключовим є послідовність — її потрібно дотримуватися протягом трьох десятиліть.

“Було виявлено, що приблизно 17 годин помірної фізичної активності, або п'ять годин швидкої ходьби, або дві години бігу на тиждень, протягом 30 років дає найбільші переваги, знижуючи ризик раку травної системи на 17%”, — пише видання.

Результати тридцятирічного дослідження показали, що фізична активність може мати систематичний протираковий ефект - покращується чутливість до інсуліну, знижується запалення та посилюється імунна функція. Також, за словами дослідників, фізичні вправи можуть сприяти травленню, зменшуючи час, протягом якого потенційні токсини контактують зі стінкою кишківника, що, своєю чергою, мінімізує ризик зараження.

“Попередні дослідження показали, що фізичні вправи можуть спровокувати вивільнення хімічних речовин у кров, які допомагають імунній системі виявляти та знищувати ракові клітини. Дослідження також показали, що регулярні фізичні вправи знижують рівень запальних білків в організмі, які, як відомо, сприяють розвитку пухлин”, — пише видання.

Дослідники пояснили, що навіть менше ніж 17 годин фізичних вправ на тиждень будуть корисними для здоров'я.

