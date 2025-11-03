Простые тренировки защитят от рака: это нужно делать каждому

Снизить риск развития рака помогут простые тренировки. Для этого не требуется дорогостоящие снаряжения или абонемент в тренажерный зал – достаточно умеренной и регулярной физической активности.

Тренировка. Иллюстративное фото

Значительно снизить риск развития или смерти от рака пищеварительной системы, включая рак кишечника, печени и поджелудочной железы, может быстрая ходьба всего пять часов в неделю, пишет издание Daily mail. В общей сложности исследователи советуют соблюдать 17 часов умеренной физической активности в неделю. При этом отмечают, что ключевой является последовательность — ее нужно соблюдать в течение трех десятилетий.

"Было обнаружено, что примерно 17 часов умеренной физической активности, или пять часов быстрой ходьбы, или два часа бега в неделю в течение 30 лет дает наибольшие преимущества, снижая риск рака пищеварительной системы на 17%", — пишет издание.

Результаты тридцатилетнего исследования показали, что физическая активность может иметь систематический противораковый эффект – улучшается чувствительность к инсулину, снижается воспаление и усиливается иммунная функция. Также, по словам исследователей, физические упражнения могут способствовать пищеварению, уменьшая время, в течение которого потенциальные токсины контактируют со стенкой кишечника, что в свою очередь минимизирует риск заражения.

"Предыдущие исследования показали, что физические упражнения могут спровоцировать высвобождение химических веществ в кровь, которые помогают иммунной системе выявлять и уничтожать раковые клетки. Исследования также показали, что регулярные физические упражнения снижают уровень воспалительных белков в организме, которые, как известно, способствуют развитию опухолей", — пишет издание.

Исследователи пояснили, что даже менее 17 часов физических упражнений в неделю будут полезны для здоровья.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ночных симптомах, сигнализирующих о развитии рака.



