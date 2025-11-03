Простые тренировки защитят от рака: это нужно делать каждому

Рубрики
Снизить риск развития рака помогут простые тренировки. Для этого не требуется дорогостоящие снаряжения или абонемент в тренажерный зал – достаточно умеренной и регулярной физической активности.
Тренировка. Иллюстративное фото
Значительно снизить риск развития или смерти от рака пищеварительной системы, включая рак кишечника, печени и поджелудочной железы, может быстрая ходьба всего пять часов в неделю, пишет издание Daily mail. В общей сложности исследователи советуют соблюдать 17 часов умеренной физической активности в неделю. При этом отмечают, что ключевой является последовательность — ее нужно соблюдать в течение трех десятилетий.
Результаты тридцатилетнего исследования показали, что физическая активность может иметь систематический противораковый эффект – улучшается чувствительность к инсулину, снижается воспаление и усиливается иммунная функция. Также, по словам исследователей, физические упражнения могут способствовать пищеварению, уменьшая время, в течение которого потенциальные токсины контактируют со стенкой кишечника, что в свою очередь минимизирует риск заражения.
Исследователи пояснили, что даже менее 17 часов физических упражнений в неделю будут полезны для здоровья.
