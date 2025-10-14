Поширений симптом, який з'являється вранці, може сигналізувати про рак

Рак на ранніх стадіях може розвиватися непомітно, без видимих характерних ознак. Певні нездужання, які час від часу виникають, можна сприйняти за симптоми менш серйозних захворювань.

Благодійна організація попередила про “дуже поширений” симптом раку, який може проявлятися одразу після пробудження та тривати протягом дня. Попри те, що він вражає 65 відсотків онкохворих, цей симптом можна легко пропустити, пише видання Mirror.

Цей симптом — відчуття легкої втоми вранці, яка триває протягом усього дня, незалежно від того, скільки людина відпочивала. Загрозливість цього симптому підтверджують і в Cancer Research UK. Зазначають, що втома, яка “не зникає” навіть за умови достатнього сну чи відпочинку, є потенційним показником раку.

У благодійній організації пояснили, що втома, пов’язана з раком, може впливати на фізичне, емоційне та психічне здоров’я. Зазначають, що втома, пов'язана з раком, супроводжується наступними відчуттями:

Брак енергії,

Потреба у відпочинку, навіть без наявності фізичної активності,

Проблеми зі сном — безсоння чи порушення сну,

Важко вставати вранці,

Відчуття тривоги, смутку або депресії,

Біль у м’язах — важко підніматися сходами або ходити на короткі відстані,

Відчуття задишки після виконання дрібних завдань,

Важко зосередитися, навіть просто дивитися телевізор або розмовляти,

Важко ясно мислити або легко приймати рішення,

Втрата інтересу до сексу,

Втрата інтересу до занять, які зазвичай подобаються.

При цьому лікарі попереджають, що втома не є автоматично ознакою раку. Вона може бути спровокована іншими проблемами зі здоров'ям, а також факторами способу життя, включаючи недостатній сон, неправильне харчування та недостатню фізичну активність.

