Вчені назвали дієту, яка захистить від раку, серцевих захворювань та передчасної смерті

Щоденний раціон значно впливає на здоров'я. Вчені довели, що “планетна здорова дієта” може запобігти 15 мільйонам смертей у світі щороку.

Продукти. Ілюстративне фото

Ця дієта, згідно зі звітом Комісії Eat-Lancet за 2025 рік, допомагає знизити на 27% ризик передчасної смерті, а також знизити рівень серцевих захворювань, раку, діабету та інших хронічних захворювань, пише видання Daily mail.

Відповідно до дієти рекомендується сподивати:

цільнозернові продукти (близько 150 г або три — чотири порції на день),

фрукти та овочі (500 г або щонайменше п'ять порцій на день),

горіхи (25 г або одна порція на день),

бобові (75 г або одна порція на день).

Також можна помірно споживати продукти тваринного походження:

червоне м’ясо (до 200 г або одна порція на тиждень),

птиця (до 400 г або дві порції на тиждень),

риба (до 700 г або дві порції на тиждень),

яйця (3 — 4 на тиждень),

молочні продукти (до 500 г на день або одна порція молока, йогурту або сиру на день).

Дієта також, як пише видання, вимагає обмеження доданого цукру, насичених жирів та солі, які часто містяться в оброблених харчових продуктах.

Дослідники переконані, що такий перехід знизив би рівень захворюваності на багато конкретних неінфекційних захворювань і сприяв би здоровому довголіттю.

До того ж експерти переконані, що перехід на таку дієту зменшив би попит на ресурсоємні продукти, такі як червоне м'ясо. Це, своєю чергою, скоротило б викиди парникових газів та використання земельних і водних ресурсів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який напій врятує від захворювань кишківника.