Вчені назвали дієту, яка захистить від раку, серцевих захворювань та передчасної смерті
Вчені назвали дієту, яка захистить від раку, серцевих захворювань та передчасної смерті

Вживання яких продуктів значно знизить ризик раку, серцевих захворювань та передчасної смерті

7 жовтня 2025, 19:31
Автор:
Кречмаровская Наталия

Щоденний раціон значно впливає на здоров'я. Вчені довели, що “планетна здорова дієта” може запобігти 15 мільйонам смертей у світі щороку.

Вчені назвали дієту, яка захистить від раку, серцевих захворювань та передчасної смерті

Ця дієта, згідно  зі звітом Комісії Eat-Lancet за 2025 рік, допомагає знизити на 27% ризик передчасної смерті, а також знизити рівень серцевих захворювань, раку, діабету та інших хронічних захворювань, пише видання Daily mail.

Відповідно до дієти рекомендується сподивати:

  • цільнозернові продукти (близько 150 г або три — чотири порції на день), 

  • фрукти та овочі (500 г або щонайменше п'ять порцій на день), 

  • горіхи (25 г або одна порція на день),

  • бобові (75 г або одна порція на день).

Також можна помірно споживати продукти тваринного походження: 

  • червоне м’ясо (до 200 г або одна порція на тиждень), 

  • птиця (до 400 г або дві порції на тиждень), 

  • риба (до 700 г або дві порції на тиждень),

  • яйця (3 — 4 на тиждень),

  • молочні продукти (до 500 г на день або одна порція молока, йогурту або сиру на день).

Дієта також, як пише видання, вимагає обмеження доданого цукру, насичених жирів та солі, які часто містяться в оброблених харчових продуктах.

Дослідники переконані, що такий перехід знизив би рівень захворюваності на багато конкретних неінфекційних захворювань і сприяв би здоровому довголіттю.

До того ж експерти переконані, що перехід на таку дієту зменшив би попит на ресурсоємні продукти, такі як червоне м'ясо. Це, своєю чергою, скоротило б викиди парникових газів та використання земельних і водних ресурсів.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, який напій врятує від захворювань кишківника.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15156745/planetary-health-diet-slashes-death-risk.html
