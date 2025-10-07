logo

BTC/USD

121676

ETH/USD

4512.84

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые назвали диету, которая защитит от рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые назвали диету, которая защитит от рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти

Употребление каких продуктов значительно снизит риск рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти

7 октября 2025, 19:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ежедневный рацион оказывает значительное влияние на здоровье. Ученые доказали, что "планетная здоровая диета" может предотвратить 15 миллионов смертей в мире ежегодно.

Ученые назвали диету, которая защитит от рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти

Продукты. Иллюстративное фото

Эта диета, согласно отчету Комиссии Eat-Lancet за 2025 год, помогает снизить на 27% риск преждевременной смерти, а также снизить уровень сердечных заболеваний, рака, диабета и других хронических заболеваний, пишет издание Daily mail.

Согласно диете рекомендуется употреблять:

  • цельнозерновые продукты (около 150 г или три — четыре порции в день),

  • фрукты и овощи (500 г или не менее пяти порций в день),

  • орехи (25 г или одна порция в день),

  • бобовые (75 г или одна порция в день).

Также можно умеренно потреблять продукты животного происхождения:

  • красное мясо (до 200 г или одна порция в неделю),

  • птица (до 400 г или две порции в неделю),

  • рыба (до 700 г или две порции в неделю),

  • яйца (3 – 4 в неделю),

  • молочные продукты (до 500 г в день или одна порция молока, йогурта или творога в день).

Диета также требует ограничения добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, которые часто содержатся в обработанных пищевых продуктах.

Исследователи убеждены, что такой переход снизил бы уровень заболеваемости многими конкретными неинфекционными заболеваниями и способствовал бы здоровому долголетию.

К тому же эксперты убеждены, что переход на такую диету снизил бы спрос на ресурсоемкие продукты, такие как красное мясо. Это в свою очередь сократило бы выбросы парниковых газов и использование земельных и водных ресурсов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой напиток спасет от заболеваний кишечника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15156745/planetary-health-diet-slashes-death-risk.html
Теги:

Новости

Все новости