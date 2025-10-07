Ученые назвали диету, которая защитит от рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти

Ежедневный рацион оказывает значительное влияние на здоровье. Ученые доказали, что "планетная здоровая диета" может предотвратить 15 миллионов смертей в мире ежегодно.

Эта диета, согласно отчету Комиссии Eat-Lancet за 2025 год, помогает снизить на 27% риск преждевременной смерти, а также снизить уровень сердечных заболеваний, рака, диабета и других хронических заболеваний, пишет издание Daily mail.

Согласно диете рекомендуется употреблять:

цельнозерновые продукты (около 150 г или три — четыре порции в день),

фрукты и овощи (500 г или не менее пяти порций в день),

орехи (25 г или одна порция в день),

бобовые (75 г или одна порция в день).

Также можно умеренно потреблять продукты животного происхождения:

красное мясо (до 200 г или одна порция в неделю),

птица (до 400 г или две порции в неделю),

рыба (до 700 г или две порции в неделю),

яйца (3 – 4 в неделю),

молочные продукты (до 500 г в день или одна порция молока, йогурта или творога в день).

Диета также требует ограничения добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, которые часто содержатся в обработанных пищевых продуктах.

Исследователи убеждены, что такой переход снизил бы уровень заболеваемости многими конкретными неинфекционными заболеваниями и способствовал бы здоровому долголетию.

К тому же эксперты убеждены, что переход на такую диету снизил бы спрос на ресурсоемкие продукты, такие как красное мясо. Это в свою очередь сократило бы выбросы парниковых газов и использование земельных и водных ресурсов.

