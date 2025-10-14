Распространенный симптом, который появляется утром, может сигнализировать о раке

Рак на ранних стадиях может развиваться незаметно без видимых характерных признаков. Определенные недомогания, которые иногда возникают, можно воспринять за симптомы менее серьезных заболеваний.

Рак. Иллюстративное фото

Благотворительная организация предупредила о "очень распространенном" симптоме рака, который может проявляться сразу после пробуждения и продолжаться в течение дня. Несмотря на то, что он поражает 65 процентов онкобольных, этот симптом можно легко упустить, пишет издание Mirror.

Этот симптом – ощущение легкой усталости утром, которая длится в течение всего дня, независимо от того, сколько человек отдыхал. Опасность этого симптома подтверждают и в Cancer Research UK. Отмечают, что усталость, которая "не исчезает" даже при условии достаточного сна или отдыха, является потенциальным показателем рака.

В благотворительной организации объяснили, что усталость, связанная с раком, может влиять на физическое, эмоциональное и психическое здоровье. Отмечают, что усталость, связанная с раком, сопровождается следующими ощущениями:

Нехватка энергии,

Потребность в отдыхе, даже без наличия физической активности,

Проблемы со сном — бессонница или нарушение сна,

Трудно вставать утром,

Чувство тревоги, печали или депрессии,

Боль в мышцах — трудно подниматься по лестнице или ходить на короткие расстояния,

Ощущение одышки после выполнения мелких задач,

Трудно сосредоточиться, даже просто смотреть телевизор или разговаривать,

Трудно ясно мыслить или легко принимать решения,

Утрата интереса к сексу,

Утрата интереса к занятиям, которые обычно нравятся.

При этом врачи предупреждают, что усталость не является автоматически признаком рака. Она может быть спровоцирована другими проблемами со здоровьем и факторами образа жизни, включая недостаточный сон, неправильное питание и недостаточную физическую активность.

