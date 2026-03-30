Онколог назвав несподіваний ранній симптом раку

Деякі види раку на ранніх стадіях важко виявити, адже хвороба не проявляється характерними симптомами. Інколи з'являються несподівані зміни в організмі, які люди не пов'язують з раком та не звертаються до лікаря — і в результаті втрачають дорогоцінний час.

Радіаційний онколог та медичний директор Центру протонної терапії в Празі, доктор Іржі Кубес, назвав несподіваний ранній симптом раку печінки — це незвичний біль у правому плечі, пише видання Express. За словами лікаря, цей дискомфорт може бути періодичним, але зазвичай вражає лише плече, тоді як рука залишається неураженою.

“Цей симптом легко пояснити фізичними вправами, розтягненням м’язів або неправильною поставою. Проблема раку печінки полягає в тому, що симптоми спочатку можуть бути дуже ледь помітними, тому люди часто ігнорують їх або списують на щось нешкідливе”, — пояснив лікар.

Біль у плечі, за словами експерта, виникає тому, що печінка розташована близько до нервів, які з’єднуються з плечем, тому подразнення може відчуватися в інших частинах тіла.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров'я (NHS), деякі поширені симптоми раку печінки можуть включати:

жовтяницю,

втрату апетиту,

втрату ваги без зусиль,

відчуття втоми,

загальне нездужання або грипоподібні симптоми,

появу шишки з правого боку живота,

біль у верхній правій частині живота,

біль у правому плечі,

симптоми розладу шлунку,

здуття живота, не викликане їжею,

відчуття нудоти або нудота.

При цьому лікарі попереджають, що ці симптоми можуть сигналізувати про розвиток інших захворювань. Одна при появі будь-якої із вказаних ознак варто звернутися до лікаря та пройти необхідне обстеження.

Також експерти наголошують, що ряд факторів способу життя може підвищити ризик захворювання печінки, цирозу та раку печінки, включаючи інфекцію вірусом гепатиту, це надмірне вживання алкоголю, надмірну вагу та діабет 2 типу.

