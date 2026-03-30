Онколог назвал неожиданный ранний симптом рака
НОВОСТИ

Онколог назвал неожиданный ранний симптом рака

Неожиданный симптом указывает рак печени

30 марта 2026, 12:11
Кречмаровская Наталия

Некоторые виды рака на ранних стадиях сложно выявить, ведь болезнь не проявляется характерными симптомами. Иногда появляются неожиданные изменения в организме, люди не связывают с раком и не обращаются к врачу — и в результате теряют драгоценное время.

Радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии в Праге, доктор Иржи Кубес, назвал неожиданный ранний симптом рака печени – это необычная боль в правом плече, пишет издание Express. По словам врача, этот дискомфорт может быть периодическим, но обычно поражает только плечо, в то время как рука остается непораженной.

"Этот симптом легко объяснить физическими упражнениями, растяжением мышц или неправильной осанкой. Проблема рака печени состоит в том, что симптомы сначала могут быть очень едва заметными, поэтому люди часто игнорируют их или списывают на что-то безвредное", — пояснил врач.

Боль в плече, по словам эксперта, возникает потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), некоторые распространенные симптомы рака печени могут включать:

  • желтуху,

  • потерю аппетита,

  • потерю веса без усилий,

  • чувство усталости,

  • общее недомогание или гриппоподобные симптомы,

  • появление шишки с правой стороны живота,

  • боль в верхней правой части живота,

  • боль в правом плече,

  • симптомы расстройства желудка,

  • вздутие живота, не вызванное едой,

  • ощущение тошноты или тошнота.

При этом врачи предупреждают, что эти симптомы могут сигнализировать о развитии других болезней. Один при появлении любого из указанных признаков следует обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.

Также эксперты отмечают, что ряд факторов образа жизни может повысить риск заболевания печени, цирроза и рака печени, включая инфекцию вирусом гепатита, это чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес и диабет 2 типа.

портал "Комментарии" писал о распространенных привычках, которые убивают печень.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2187323/phantom-shoulder-issue-could-be
