Онколог назвал неожиданный ранний симптом рака

Кречмаровская Наталия
Некоторые виды рака на ранних стадиях сложно выявить, ведь болезнь не проявляется характерными симптомами. Иногда появляются неожиданные изменения в организме, люди не связывают с раком и не обращаются к врачу — и в результате теряют драгоценное время.
Радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии в Праге, доктор Иржи Кубес, назвал неожиданный ранний симптом рака печени – это необычная боль в правом плече, пишет издание Express. По словам врача, этот дискомфорт может быть периодическим, но обычно поражает только плечо, в то время как рука остается непораженной.
Боль в плече, по словам эксперта, возникает потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), некоторые распространенные симптомы рака печени могут включать:
желтуху,
потерю аппетита,
потерю веса без усилий,
чувство усталости,
общее недомогание или гриппоподобные симптомы,
появление шишки с правой стороны живота,
боль в верхней правой части живота,
боль в правом плече,
симптомы расстройства желудка,
вздутие живота, не вызванное едой,
ощущение тошноты или тошнота.
При этом врачи предупреждают, что эти симптомы могут сигнализировать о развитии других болезней. Один при появлении любого из указанных признаков следует обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.
Также эксперты отмечают, что ряд факторов образа жизни может повысить риск заболевания печени, цирроза и рака печени, включая инфекцию вирусом гепатита, это чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес и диабет 2 типа.
Напомним: портал "Комментарии" писал о распространенных привычках, которые убивают печень.