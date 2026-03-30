Онколог назвал неожиданный ранний симптом рака

Некоторые виды рака на ранних стадиях сложно выявить, ведь болезнь не проявляется характерными симптомами. Иногда появляются неожиданные изменения в организме, люди не связывают с раком и не обращаются к врачу — и в результате теряют драгоценное время.

Радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии в Праге, доктор Иржи Кубес, назвал неожиданный ранний симптом рака печени – это необычная боль в правом плече, пишет издание Express. По словам врача, этот дискомфорт может быть периодическим, но обычно поражает только плечо, в то время как рука остается непораженной.

"Этот симптом легко объяснить физическими упражнениями, растяжением мышц или неправильной осанкой. Проблема рака печени состоит в том, что симптомы сначала могут быть очень едва заметными, поэтому люди часто игнорируют их или списывают на что-то безвредное", — пояснил врач.

Боль в плече, по словам эксперта, возникает потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения (NHS), некоторые распространенные симптомы рака печени могут включать:

желтуху,

потерю аппетита,

потерю веса без усилий,

чувство усталости,

общее недомогание или гриппоподобные симптомы,

появление шишки с правой стороны живота,

боль в верхней правой части живота,

боль в правом плече,

симптомы расстройства желудка,

вздутие живота, не вызванное едой,

ощущение тошноты или тошнота.

При этом врачи предупреждают, что эти симптомы могут сигнализировать о развитии других болезней. Один при появлении любого из указанных признаков следует обратиться к врачу и пройти необходимое обследование.

Также эксперты отмечают, что ряд факторов образа жизни может повысить риск заболевания печени, цирроза и рака печени, включая инфекцию вирусом гепатита, это чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес и диабет 2 типа.

