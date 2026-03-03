Названо симптоми раку, які виникають у людей до 50 років

Лікарі б'ють на сполох — онкологічні захворювання молодшають. Все частіше рак виявляють у пацієнтів до 50 років. При цьому багато випадків хвороби виявляють на пізніх стадіях.

Рак. Ілюстративне фото

Значно помолодшали такі види раку, як кишківника, молочної залози, щитоподібної залози та деякі пухлини головного мозку, пише видання Mirror. Радіаційний онколог Центру протонної терапії в Празі, доктор Іржі Кубесс зауважив, що серед пацієнтів набагато більше молодих людей, ніж можна було очікувати десять років тому. Серед причин пізнього звернення називають те, що часто перші симптоми хвороби пояснюють стресом чи поганим способом життя. Однак, за словами лікаря, постійні зміни мають значення.

Людям до 50 років рекомендують не ігнорувати:

постійні зміни кишківника,

незрозумілу втрату ваги,

постійну втому,

ущільнення, які не зникають,

часті головні болі,

незвичайні кровотечі.

Також лікар зауважив, що хвороба на ранніх стадіях не завжди характеризується болем — багато видів раку на ранніх стадіях проходять безболісно.

Ризик розвитку раку підвищують наступні фактори:

малорухливий спосіб життя,

поганий сон,

надмірно оброблені продукти харчування,

ожиріння.

“Раннє виявлення значно покращує результати та робить лікування простішим і ефективнішим для молодих пацієнтів, у яких попереду десятиліття життя”, — попереджає лікар.

Нагадаємо, портал “Коментарі” писав, що в Національній службі охорони здоров’я (NHS) назвали ознаки раку ока, які часто ігнорують. Рак також може утворюватися в тканинах навколо очного яблука або поширюватися на око з інших частин тіла, таких як легені чи груди.



