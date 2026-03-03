logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Названы симптомы рака, которые возникают у людей до 50 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы симптомы рака, которые возникают у людей до 50 лет

Людям до 50 лет врачи советуют обращать внимание на ранние симптомы рака

3 марта 2026, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Врачи бьют тревогу — онкологические заболевания становятся моложе. Все чаще рак обнаруживают у пациентов до 50 лет. При этом многие случаи болезни обнаруживают на поздних стадиях.

Названы симптомы рака, которые возникают у людей до 50 лет

Рак. Иллюстративное фото

Значительно помолодели такие виды рака как кишечника, молочной железы, щитовидной железы и некоторые опухоли головного мозга, пишет издание Mirror. Радиационный онколог Центра протонной терапии в Праге доктор Иржи Кубесс отметил, что среди пациентов гораздо больше молодых людей, чем можно было ожидать десять лет назад. Среди причин позднего обращения называют то, что часто первые симптомы болезни объясняют стрессом или плохим образом жизни. Однако, по словам врача, постоянные изменения имеют значение.

Людям до 50 лет рекомендуют не игнорировать:

  • постоянные изменения кишечника,

  • непонятную потерю веса,

  • постоянная усталость,

  • не исчезающие уплотнения,

  • частые головные боли,

  • необычные кровотечения.

Также врач отметил, что болезнь на ранних стадиях не всегда характеризуется болью – многие виды рака на ранних стадиях проходят безболезненно.

Риск развития рака повышают следующие факторы:

  • малоподвижный образ жизни,

  • плохой сон,

  • чрезмерно обработанные продукты питания,

  • ожирение.

"Раннее выявление значительно улучшает результаты и делает лечение более простым и эффективным для молодых пациентов, у которых впереди десятилетия жизни", — предупреждает врач.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Национальной службе здравоохранения (NHS) назвали признаки рака глаза, которые часто игнорируют. Рак может также образовываться в тканях вокруг глазного яблока или распространяться на глаз из других частей тела, таких как легкие или грудь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/oncologist-explains-cancer-symptoms-under-36784299
Теги:

Новости

Все новости