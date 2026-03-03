Названы симптомы рака, которые возникают у людей до 50 лет

Врачи бьют тревогу — онкологические заболевания становятся моложе. Все чаще рак обнаруживают у пациентов до 50 лет. При этом многие случаи болезни обнаруживают на поздних стадиях.

Рак. Иллюстративное фото

Значительно помолодели такие виды рака как кишечника, молочной железы, щитовидной железы и некоторые опухоли головного мозга, пишет издание Mirror. Радиационный онколог Центра протонной терапии в Праге доктор Иржи Кубесс отметил, что среди пациентов гораздо больше молодых людей, чем можно было ожидать десять лет назад. Среди причин позднего обращения называют то, что часто первые симптомы болезни объясняют стрессом или плохим образом жизни. Однако, по словам врача, постоянные изменения имеют значение.

Людям до 50 лет рекомендуют не игнорировать:

постоянные изменения кишечника,

непонятную потерю веса,

постоянная усталость,

не исчезающие уплотнения,

частые головные боли,

необычные кровотечения.

Также врач отметил, что болезнь на ранних стадиях не всегда характеризуется болью – многие виды рака на ранних стадиях проходят безболезненно.

Риск развития рака повышают следующие факторы:

малоподвижный образ жизни,

плохой сон,

чрезмерно обработанные продукты питания,

ожирение.

"Раннее выявление значительно улучшает результаты и делает лечение более простым и эффективным для молодых пациентов, у которых впереди десятилетия жизни", — предупреждает врач.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Национальной службе здравоохранения (NHS) назвали признаки рака глаза, которые часто игнорируют. Рак может также образовываться в тканях вокруг глазного яблока или распространяться на глаз из других частей тела, таких как легкие или грудь.



