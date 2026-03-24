Названо приховані симптоми раку, який важко діагностувати

Рак називають “мовчазним вбивцею”, адже характерні симптоми при деяких видах раку з’являються на пізніх стадіях. Деякі види раку взагалі складно виявити, і хвороба проявляється, коли лікування вже менш ефективне.

Рак. Ілюстративне фото

Лікарі називають одним із небезпечних та складних для виявлення рак підшлункової залози, пише видання Mirror. Дослідники виділяють два ключові симптоми раку підшлункової залози:

пожовтіння шкіри (жовтяниця),

кровотеча у шлунку або кишківнику.

Ще двома менш відомими ознаками раку підшлункової залози називають:

підвищена спрага,

темно-жовта сеча.

Також, за даними недавніх досліджень, як наголошують лікарі, про рак підшлункової залози сигналізують наступні симптоми:

проблеми з ковтанням,

діарея,

зміна звички випорожнення кишківника,

блювання,

розлад травлення,

біль у животі,

втрата ваги,

запор,

жир у калі,

здуття живота,

нудота,

метеоризм,

печія,

лихоманка,

втома,

втрата апетиту,

свербіж,

біль у спині.

В Національній службі охорони здоров'я (NHS) повідомили, що рак підшлункової залози частіше вражає людей старше 75 років і не є поширеним явищем у людей молодше 40 років. Щоб зменшити ризик розвитку раку підшлункової залози радять зменшити споживання червоного та обробленого м'яса, підтримувати здорову вагу, не палити та не вживати алкоголь.

