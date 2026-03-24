Названы скрытые симптомы рака, который трудно диагностировать

Рак называют "молчаливым убийцей", ведь характерные симптомы при некоторых видах рака появляются на поздних стадиях. Некоторые виды рака вообще сложно обнаружить, и болезнь проявляется, когда лечение уже менее эффективно.

Врачи называют одним из опасных и сложных для выявления раков поджелудочной железы, пишет издание Mirror. Исследователи выделяют два ключевых симптома рака поджелудочной железы:

пожелтение кожи (желтуха),

кровотечение в желудке или кишечнике.

Еще двумя менее известными признаками рака поджелудочной железы называют:

повышенная жажда,

темно-желтая моча.

Также, по данным недавних исследований, как отмечают врачи, о раке поджелудочной железы сигнализируют следующие симптомы:

проблемы с глотанием,

диарея,

изменение привычки стула кишечника,

рвота,

расстройство пищеварения,

боль в животе,

потеря веса,

запор,

жир в кале,

вздутие живота,

тошнота,

метеоризм,

изжога,

лихорадка,

усталость,

потеря аппетита,

зуд,

боли в спине.

В Национальной службе здравоохранения (NHS) сообщили, что рак поджелудочной железы чаще поражает людей старше 75 лет и не является распространенным явлением у людей моложе 40 лет. Чтобы уменьшить риск развития рака поджелудочной железы, советуют уменьшить потребление красного и обработанного мяса, поддерживать здоровый вес, не курить и не употреблять алкоголь.

