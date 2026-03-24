RU UA
Главная Новости Здоровье онкология Названы скрытые симптомы рака, который трудно диагностировать
Названы скрытые симптомы рака, который трудно диагностировать

Как выявить рак поджелудочной: названы основные симптомы

24 марта 2026, 17:33
Кречмаровская Наталия

Рак называют "молчаливым убийцей", ведь характерные симптомы при некоторых видах рака появляются на поздних стадиях. Некоторые виды рака вообще сложно обнаружить, и болезнь проявляется, когда лечение уже менее эффективно.

Названы скрытые симптомы рака, который трудно диагностировать

Врачи называют одним из опасных и сложных для выявления раков поджелудочной железы, пишет издание Mirror. Исследователи выделяют два ключевых симптома рака поджелудочной железы:

  • пожелтение кожи (желтуха),

  • кровотечение в желудке или кишечнике.

Еще двумя менее известными признаками рака поджелудочной железы называют:

  • повышенная жажда,

  • темно-желтая моча.

Также, по данным недавних исследований, как отмечают врачи, о раке поджелудочной железы сигнализируют следующие симптомы:

  • проблемы с глотанием,

  • диарея,

  • изменение привычки стула кишечника,

  • рвота,

  • расстройство пищеварения,

  • боль в животе,

  • потеря веса,

  • запор,

  • жир в кале,

  • вздутие живота,

  • тошнота,

  • метеоризм,

  • изжога,

  • лихорадка,

  • усталость,

  • потеря аппетита,

  • зуд,

  • боли в спине.

В Национальной службе здравоохранения (NHS) сообщили, что рак поджелудочной железы чаще поражает людей старше 75 лет и не является распространенным явлением у людей моложе 40 лет. Чтобы уменьшить риск развития рака поджелудочной железы, советуют уменьшить потребление красного и обработанного мяса, поддерживать здоровый вес, не курить и не употреблять алкоголь.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что рацион оказывает значительное влияние на состояние здоровья и некоторые продукты могут помочь защитить организм от смертельного рака. Так, добавляя один продукт к завтраку, можно значительно уменьшить риск рака кишечника. Врачи отмечают, что регулярное потребление йогурта может иметь защитный эффект против определенных агрессивных форм колоректального рака.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/oncologist-says-vital-see-gp-36899860
