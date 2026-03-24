Названы скрытые симптомы рака, который трудно диагностировать

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Рак называют "молчаливым убийцей", ведь характерные симптомы при некоторых видах рака появляются на поздних стадиях. Некоторые виды рака вообще сложно обнаружить, и болезнь проявляется, когда лечение уже менее эффективно.
Рак. Иллюстративное фото
Врачи называют одним из опасных и сложных для выявления раков поджелудочной железы, пишет издание Mirror. Исследователи выделяют два ключевых симптома рака поджелудочной железы:
пожелтение кожи (желтуха),
кровотечение в желудке или кишечнике.
Еще двумя менее известными признаками рака поджелудочной железы называют:
повышенная жажда,
темно-желтая моча.
Также, по данным недавних исследований, как отмечают врачи, о раке поджелудочной железы сигнализируют следующие симптомы:
проблемы с глотанием,
диарея,
изменение привычки стула кишечника,
рвота,
расстройство пищеварения,
боль в животе,
потеря веса,
запор,
жир в кале,
вздутие живота,
тошнота,
метеоризм,
изжога,
лихорадка,
усталость,
потеря аппетита,
зуд,
боли в спине.
В Национальной службе здравоохранения (NHS) сообщили, что рак поджелудочной железы чаще поражает людей старше 75 лет и не является распространенным явлением у людей моложе 40 лет. Чтобы уменьшить риск развития рака поджелудочной железы, советуют уменьшить потребление красного и обработанного мяса, поддерживать здоровый вес, не курить и не употреблять алкоголь.
