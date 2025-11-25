Лікарі попередили про симптоми “тихого” раку: що не варто ігнорувати

Симптоми, які вказують на розвиток раку сечового міхура, схожі на ознаки інфекції сечовивідних шляхів.

Рак. Ілюстративне фото

Хворобу називають “тихим” раком, адже часто не виникає ніяких характерних симптомів, пише видання Express. Ознаки раку з'являються, коли в слизовій оболонці сечового міхура утворюється аномальне розростання тканини, пухлина.

Найпоширенішим симптомом раку сечового міхура, як зазначають у Cancer Research, називають наявність крові в сечі. Однак це також може свідчити про інфекцію сечовивідних шляхів. Декілька інших попереджувальних ознак, таких як термінове та постійне бажання сечовипускання та різкий, постійний біль, також перетинаються із симптомами інфекції.

“Це означає, що легко ігнорувати цей мовчазний потенційний попереджувальний знак раку сечового міхура, сплутавши неприємний біль з інфекцією, тоді як більш серйозна проблема залишається непоміченою”, — пише видання.

Лікарі називають потенційно небезпечними симптоми, такі як підвищена потреба в сечовипусканні, раптова або термінова потреба в туалеті та/або відчуття печіння під час сечовипускання.

На пізніх стадіях симптоми раку сечового міхура можуть включати:

біль у тазу,

біль у кістках,

ненавмисна втрата ваги,

набряк ніг.

Лікарі радять не зволікати та пройти обстеження, якщо у сечі була помічена кров. Кров може мати яскраво-рожевий, червоний або темно-коричневий колір. І цей симптом також характерний для інфекції сечовивідних шляхів, каменів у нирках або збільшеної простати. Саме тому важливо пройти обстеження.

