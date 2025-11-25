Врачи предупредили о симптомах "тихого" рака: что не стоит игнорировать

Симптомы, указывающие на развитие рака мочевого пузыря, похожи на признаки инфекции мочевыводящих путей.

Рак. Иллюстративное фото

Болезнь называют "тихим" раком, ведь часто не возникает никаких характерных симптомов, пишет издание Express. Признаки рака появляются, когда в слизистой мочевого пузыря образуется аномальное разрастание ткани, опухоль.

Наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря, как отмечают в Cancer Research, называют наличие крови в моче. Однако это также может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей. Несколько других предупреждающих признаков, таких как срочное и постоянное желание мочеиспускания и резкая, постоянная боль, также пересекаются с симптомами инфекции.

"Это означает, что легко игнорировать этот молчаливый потенциальный предупредительный знак рака мочевого пузыря, спутав неприятную боль с инфекцией, тогда как более серьезная проблема остается незамеченной", — пишет издание.

Врачи называют потенциально опасными симптомы, такие как повышенная потребность в мочеиспускании, внезапная или срочная потребность в туалете и/или ощущение жжения во время мочеиспускания.

На поздних стадиях симптомы рака мочевого пузыря могут включать:

боль в тазу,

боль в костях,

непреднамеренная потеря веса,

отек ног.

Врачи советуют не медлить и пройти обследование, если у мочи была замечена кровь. Кровь может иметь ярко-розовый, красный или темнокоричневый цвет. Этот симптом также характерен для инфекции мочевыводящих путей, камней в почках или увеличенной простаты. Именно поэтому важно пройти обследование.

