Врачи предупредили о симптомах "тихого" рака: что не стоит игнорировать
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи предупредили о симптомах "тихого" рака: что не стоит игнорировать

Симптомы, указывающие на развитие рака мочевого пузыря

25 ноября 2025, 15:26
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Симптомы, указывающие на развитие рака мочевого пузыря, похожи на признаки инфекции мочевыводящих путей.

Врачи предупредили о симптомах "тихого" рака: что не стоит игнорировать

Рак. Иллюстративное фото

Болезнь называют "тихим" раком, ведь часто не возникает никаких характерных симптомов, пишет издание Express. Признаки рака появляются, когда в слизистой мочевого пузыря образуется аномальное разрастание ткани, опухоль.

Наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря, как отмечают в Cancer Research, называют наличие крови в моче. Однако это также может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей. Несколько других предупреждающих признаков, таких как срочное и постоянное желание мочеиспускания и резкая, постоянная боль, также пересекаются с симптомами инфекции.

"Это означает, что легко игнорировать этот молчаливый потенциальный предупредительный знак рака мочевого пузыря, спутав неприятную боль с инфекцией, тогда как более серьезная проблема остается незамеченной", — пишет издание.

Врачи называют потенциально опасными симптомы, такие как повышенная потребность в мочеиспускании, внезапная или срочная потребность в туалете и/или ощущение жжения во время мочеиспускания.

На поздних стадиях симптомы рака мочевого пузыря могут включать:

  • боль в тазу,

  • боль в костях,

  • непреднамеренная потеря веса,

  • отек ног.

Врачи советуют не медлить и пройти обследование, если у мочи была замечена кровь. Кровь может иметь ярко-розовый, красный или темнокоричневый цвет. Этот симптом также характерен для инфекции мочевыводящих путей, камней в почках или увеличенной простаты. Именно поэтому важно пройти обследование.

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2136868/bladder-cancer-symptoms-mistaken-uti-affecting-10-300-brits-every-year
