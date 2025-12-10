logo_ukra

Лікарі назвали симптоми рідкісного та дуже агресивного раку: на що радять звернути увагу
Лікарі назвали симптоми рідкісного та дуже агресивного раку: на що радять звернути увагу

Симптоми рідкісного та дуже агресивного раку

10 грудня 2025, 18:59
Рак деякий час не проявляється стійкими симптомами, однак викликати занепокоєння повинні будь-які зміни в організмі чи зовнішності. І чим раніше буде виявлена хвороба, тим більше шансів на успішне лікування. Адже деякі види раку дуже агресивні та швидко розвиваються.

Лікарі назвали симптоми рідкісного та дуже агресивного раку: на що радять звернути увагу

Рак. Ілюстративне фото

У Національній службі охорони здоров'я (Велика Британія) розповіли про симптоми рідкісного та агресивного раку крові — гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ), пише видання Mirror. Цей тип раку крові швидко та агресивно прогресує, що вимагає негайного лікування. Це рідкісне онкозахворювання, яке класифікується за конкретними мієлоїдними лейкоцитами, що уражаються. Захворювання переважно вражає людей похилого віку, причому більшість діагнозів зустрічаються у людей старше 75 років.

Людям радять звернутися до лікаря, якщо вони виглядають незвично блідими на тлі інших симптомів, оскільки це може бути пов’язано з гострим мієлоїдним лейкозом.

“Симптоми гострого лейкозу мають тенденцію до швидкого розвитку та погіршення протягом кількох тижнів, часто включаючи відчуття втоми або слабкості, задишку та часті інфекції. Додатковими ознаками, що потребують обстеження, є незвичайні синці та кровотечі (наприклад, носові кровотечі або кровоточивість ясен), незрозуміла втрата ваги та нічна пітливість”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що клінічний фармацевт з Oxford Online Pharmacy Кіран Джонс розповів, як розпізнати серйозні проблеми зі здоров’ям кишківника і навіть рак. Ці симптоми, як пояснив лікар, можна сплутати з наслідками переїдання у різдвяні свята. 




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/you-need-know-nhs-warns-36361840
