Врачи назвали симптомы редкого и очень агрессивного рака: на что советуют обратить внимание

Рак некоторое время не проявляется стойкими симптомами, однако вызвать беспокойство должны какие-либо изменения в организме или внешности. И чем раньше будет обнаружена болезнь, тем больше шансов на успешное лечение. Ведь некоторые виды рака очень агрессивны и быстро развиваются.

Рак. Иллюстративное фото

В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) рассказали о симптомах редкого и агрессивного рака крови – острого миелоидного лейкоза (ГМЛ), пишет издание Mirror. Этот тип рака крови быстро и агрессивно прогрессирует, что требует немедленного лечения. Это редкое онкозаболевание, которое классифицируется по конкретным поражающимся миелоидным лейкоцитам. Заболевание преимущественно поражает пожилых людей, причем большинство диагнозов встречаются у людей старше 75 лет.

Людям советуют обратиться к врачу, если они выглядят необычно бледными на фоне других симптомов, поскольку это может быть связано с острым миелоидным лейкозом.

“Симптомы острого лейкоза имеют тенденцию к быстрому развитию и ухудшению в течение нескольких недель, часто включая ощущение усталости или слабости, одышку и частые инфекции. Дополнительными признаками, требующими обследования, являются необычные кровоподтеки и кровоподтеки (например, носовые кровотечения или кровоточивость десен), непонятная потеря веса и ночная потливость”, — пишет издание.

