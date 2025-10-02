Лікарі б'ють на сполох: цей “непомітний” симптом може сигналізувати про рак

Рубрики
Рак часто розвивається без яскраво виражених симптомів, а нездужання часто списують на менш серйозні захворювання. Лікарі вказують що один “непомітний” симптом може сигналізувати про розвиток раку.
Цей — надмірна пітливість. Дослідження Cancer Research показують, пітливість часто виникає в онкологічних хворих, оскільки організм намагається знизити підвищену температуру, пише видання Express.
Зазначається, що крім пітливості деякі види раку характеризуються втратою ваги, виснаженням, зміною шкіри, ущільненнями, незрозумілою кровотечею чи постійним здуттям живота.
Лікарі рекомендують в рамках загальної перевірки, щоранку оглядати постільну білизну на наявність ознак надмірного потовиділення під час сну.
Зазначається, що надмірна пітливість вночі не є 100% ознакою раку, однак при наявності цей симптом потрібно обговорити з лікарем.
Деякі види раку також можуть призвести до надмірного потовиділення, до них належать:
неходжкінська лімфома,
Лімфома Ходжкіна,
карциноїдні пухлини,
лейкемія,
мезотеліома,
рак кісток,
рак простати,
рак нирки,
пухлини зародкових клітин.
запущений медулярний рак щитоподібної залози.
