Лікарі б'ють на сполох: цей "непомітний" симптом може сигналізувати про рак
Лікарі б'ють на сполох: цей “непомітний” симптом може сигналізувати про рак

При яких видах раку виникає надмірна пітливість

2 жовтня 2025, 15:38
Рак часто розвивається без яскраво виражених симптомів, а нездужання часто списують на менш серйозні захворювання. Лікарі вказують що один “непомітний” симптом може сигналізувати про розвиток раку. 

Лікарі б'ють на сполох: цей “непомітний” симптом може сигналізувати про рак

Хвороба. Ілюстративне фото

Цей — надмірна пітливість. Дослідження Cancer Research показують, пітливість часто виникає в онкологічних хворих, оскільки організм намагається знизити підвищену температуру, пише видання Express.

“Деякі форми раку також можуть призвести до підвищеного потовиділення, тоді як ті, хто страждає на пізні стадії будь-якого типу раку, можуть відчувати більше потовиділення, ніж зазвичай”, — пише видання. 

Зазначається, що крім пітливості деякі види раку характеризуються втратою ваги, виснаженням, зміною шкіри, ущільненнями,  незрозумілою кровотечею чи постійним здуттям живота. 

Лікарі рекомендують в рамках загальної перевірки, щоранку оглядати постільну білизну на наявність ознак надмірного потовиділення під час сну.

Потовиділення вночі – це нормально, якщо в кімнаті жарко або постільна білизна дуже тепла. Нічна пітливість – це коли ви так сильно потієте, що ваш нічний одяг та постільна білизна промокають, навіть якщо ви спите у прохолодному приміщенні”, – цитує лікарів видання.

Зазначається, що надмірна пітливість вночі не є 100% ознакою раку, однак при наявності цей симптом потрібно обговорити з лікарем. 

Деякі види раку також можуть призвести до надмірного потовиділення, до них належать:

  • неходжкінська лімфома,

  • Лімфома Ходжкіна,

  • карциноїдні пухлини,

  • лейкемія,

  • мезотеліома,

  • рак кісток,

  • рак простати,

  • рак нирки,

  • пухлини зародкових клітин.

  • запущений медулярний рак щитоподібної залози.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про п'ять безболісних симптомів раку: на що варто звернути увагу.



