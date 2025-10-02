Лікарі б'ють на сполох: цей “непомітний” симптом може сигналізувати про рак

Рак часто розвивається без яскраво виражених симптомів, а нездужання часто списують на менш серйозні захворювання. Лікарі вказують що один “непомітний” симптом може сигналізувати про розвиток раку.

Хвороба. Ілюстративне фото

Цей — надмірна пітливість. Дослідження Cancer Research показують, пітливість часто виникає в онкологічних хворих, оскільки організм намагається знизити підвищену температуру, пише видання Express.

“Деякі форми раку також можуть призвести до підвищеного потовиділення, тоді як ті, хто страждає на пізні стадії будь-якого типу раку, можуть відчувати більше потовиділення, ніж зазвичай”, — пише видання.

Зазначається, що крім пітливості деякі види раку характеризуються втратою ваги, виснаженням, зміною шкіри, ущільненнями, незрозумілою кровотечею чи постійним здуттям живота.

Лікарі рекомендують в рамках загальної перевірки, щоранку оглядати постільну білизну на наявність ознак надмірного потовиділення під час сну.

“Потовиділення вночі – це нормально, якщо в кімнаті жарко або постільна білизна дуже тепла. Нічна пітливість – це коли ви так сильно потієте, що ваш нічний одяг та постільна білизна промокають, навіть якщо ви спите у прохолодному приміщенні”, – цитує лікарів видання.

Зазначається, що надмірна пітливість вночі не є 100% ознакою раку, однак при наявності цей симптом потрібно обговорити з лікарем.

Деякі види раку також можуть призвести до надмірного потовиділення, до них належать:

неходжкінська лімфома,

Лімфома Ходжкіна,

карциноїдні пухлини,

лейкемія,

мезотеліома,

рак кісток,

рак простати,

рак нирки,

пухлини зародкових клітин.

запущений медулярний рак щитоподібної залози.

