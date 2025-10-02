logo

Главная Новости Здоровье онкология Врачи бьют тревогу: этот "незаметный" симптом может сигнализировать о раке
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи бьют тревогу: этот "незаметный" симптом может сигнализировать о раке

При каких видах рака возникает чрезмерная потливость

2 октября 2025, 15:38
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Рак часто развивается без ярко выраженных симптомов, а недомогание часто списываются на менее серьезные заболевания. Врачи указывают, что один "незаметный" симптом может сигнализировать о развитии рака.

Врачи бьют тревогу: этот "незаметный" симптом может сигнализировать о раке

Болезнь. Иллюстративное фото

Этот – чрезмерная потливость. Исследования Cancer Research показывают, что потливость часто возникает у онкологических больных, поскольку организм пытается снизить повышенную температуру, пишет издание Express.

"Некоторые формы рака также могут привести к повышенному потоотделению, тогда как те, кто страдает поздними стадиями любого типа рака, могут ощущать большее потоотделение, чем обычно", — пишет издание.

Отмечается, что кроме потливости некоторые виды рака характеризуются потерей веса, истощением, изменением кожи, уплотнениями, непонятным кровотечением или постоянным вздутием живота.

Врачи рекомендуют в рамках общей проверки, каждое утро осматривать постельное белье на наличие признаков чрезмерного потоотделения во время сна.

отоотделение ночью — это нормально, если в комнате жарко или постельное белье очень теплое. Ночная потливость — это когда вы так сильно потеете, что ваша ночная одежда и постельное белье промокают, даже если вы спите в прохладном помещении", — цитирует врачей издание.

Отмечается, что чрезмерная потливость ночью не является 100% признаком рака, однако при наличии этот симптом нужно обсудить с врачом.

Некоторые виды рака также могут привести к чрезмерному потоотделению, к ним относятся:

  • неходжкинская лимфома,

  • Лимфома Ходжкина,

  • карциноидные опухоли,

  • лейкемия,

  • мезотелиома,

  • рак костей,

  • рак простаты,

  • рак почки,

  • опухоли зародышевых клеток,

  • запущенный медуллярный рак щитовидной железы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о пяти безболезненных симптомах рака: на что стоит обратить внимание.



