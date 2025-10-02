Врачи бьют тревогу: этот "незаметный" симптом может сигнализировать о раке

Рубрики
Рак часто развивается без ярко выраженных симптомов, а недомогание часто списываются на менее серьезные заболевания. Врачи указывают, что один "незаметный" симптом может сигнализировать о развитии рака.
Этот – чрезмерная потливость. Исследования Cancer Research показывают, что потливость часто возникает у онкологических больных, поскольку организм пытается снизить повышенную температуру, пишет издание Express.
Отмечается, что кроме потливости некоторые виды рака характеризуются потерей веса, истощением, изменением кожи, уплотнениями, непонятным кровотечением или постоянным вздутием живота.
Врачи рекомендуют в рамках общей проверки, каждое утро осматривать постельное белье на наличие признаков чрезмерного потоотделения во время сна.
Отмечается, что чрезмерная потливость ночью не является 100% признаком рака, однако при наличии этот симптом нужно обсудить с врачом.
Некоторые виды рака также могут привести к чрезмерному потоотделению, к ним относятся:
неходжкинская лимфома,
Лимфома Ходжкина,
карциноидные опухоли,
лейкемия,
мезотелиома,
рак костей,
рак простаты,
рак почки,
опухоли зародышевых клеток,
запущенный медуллярный рак щитовидной железы.
