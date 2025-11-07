10 найсмертельніших видів раку: шанси вижити дуже низькі

Рак залишається однією з головних причин смертності українців та поступається лише серцево-судинним захворюванням. В Україні до повномасштабного вторгнення щороку виявляли близько 100-140 тисяч нових випадків раку, а близько 80 тисяч людей помирали від онкологічних хвороб. Попри розвиток медицини, існують види раку, які залишаються майже невиліковними. Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) разом із Американським онкологічним товариством (ACS) визначили десять найсмертельніших видів раку.

10 найсмертельніших видів раку. Фото: vitanovski/Depositphotos

Аналітики з CDC та ACS склали рейтинг смертельних видів раку, які забирають життя у більшості випадків після встановлення діагнозу. За їх методологією виживаність від раку визначається за допомогою 5-річного показника виживання. Це відсоток людей, які живуть з раком більше п’яти років після постановки діагнозу.

10 найсмертельніших видів раку

10. Гострий мієлоїдний лейкоз — виживання 29,5%

Цей тип лейкемії розвивається у стовбурових клітинах кісткового мозку, блокуючи процес утворення здорових клітин крові. Хвороба часто супроводжується слабкістю, інфекціями, кровотечами, анемією. Найчастіше вражає дорослих, особливо тих, хто піддавався впливу бензолу, хіміотерапії або радіації. Лікування включає хіміотерапію, трансплантацію стовбурових клітин або цільову терапію.

9. Злоякісні пухлини головного мозку — виживання 29,4%

Пухлини головного мозку у дорослих найчастіше виявляють з метастазами з інших органів, тоді як у дітей вони зазвичай виникають у самому мозку. Симптоми раку головного мозку: головні болі, нудота, розлади мовлення, координації та зору. Лікування передбачає операції, променеву, хіміо- чи імунотерапію.

8. Гострий моноцитарний лейкоз — виживання 24,8%

Підтип гострого мієлоїдного лейкозу, який вражає моноцити — клітини імунної системи. Супроводжується кровоточивістю ясен, інфекціями, слабкістю та втратою ваги. Лікується хіміотерапією або трансплантацією клітин кісткового мозку.

7. Рак плеври — виживання 22%

Рідкісний вид раку, який уражає оболонку навколо легень. Часто плутають із мезотеліомою, однак це інше захворювання. Лікування передбачає операції, променеву або хіміотерапію.

6. Рак легень і бронхів — виживання 21,7%

Це найсмертоносніший рак у світі за кількістю випадків. Це другий за частотою діагностований рак у чоловіків після раку простати та другий за частотою діагностований рак у жінок після раку молочної залози. Основна причина виникнення раку легень та бронхів — куріння. Буває двох типів: дрібноклітинний (агресивний, швидко поширюється) і недрібноклітинний (поширеніший, але повільніший). Симптоми включають задишку, кашель, біль у грудях. Лікування передбачає операції та імунотерапії.

5. Рак печінки та жовчних проток — виживання 20,3%

Часто розвивається через гепатит B або C, алкоголь, ожиріння чи цироз. Симптоми раку печінки: жовтяниця, біль під ребром, втрата апетиту, нудота. Єдиним ефективним методом лікування є операція, іноді в комплексі з хіміо- або таргетною терапією.

4. Рак стравоходу — виживання 19,9%

Зазвичай вражає чоловіків після 50 років, які курять або вживають алкоголь. Фактором ризику є кислотний рефлюкс. Симптоми: утруднення ковтання, втрата ваги, біль у грудях. Лікування передбачає хірургічне втручання, хіміо-, променеву або імунотерапію.

3. Рак жовчного міхура — виживання 19,4%

Розвивається переважно у людей старше 50 років, часто на тлі жовчнокам’яної хвороби. Симптоми з’являються пізно. Переважно це біль під правим ребром, жовтяниця, свербіж шкіри. Лікування залежить від стадії, але операбельними є лише деякі випадки.

2. Мезотеліома — виживання 11,5%

Надзвичайно агресивний рак, який може бути спричинений впливом азбесту. Має довгий період розвитку з випадками до 20-40 років. Вражає легені, очеревину або серцеву оболонку. Симптоми часто схожі на пневмонію. Лікування передбачає операцію, хіміо-, променеву, таргетну чи імунотерапію.

1. Рак підшлункової залози — виживання 10,8%

Рак підшлункової залози — це найсмертельніший рак у світі. Виживає лише близько 10% пацієнтів протягом п’яти років з моменту встановлення діагнозу. Симптоми з’являються пізно: біль у животі, жовтяниця, схуднення, асцит. Надійного скринінгу на рак підшлункової залози не існує, тому хворобу часто діагностують на останніх стадіях. Лікування передбачає операцію, хіміотерапію, променеву та імунотерапію, але хірургічне втручання можливе лише у 10–20% хворих.

