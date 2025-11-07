10 самых смертельных видов рака: шансы выжить очень низкие

Рак остается одной из главных причин смертности украинцев и уступает только сердечно-сосудистым заболеваниям. В Украине до полномасштабного вторжения ежегодно выявляли около 100-140 тысяч новых случаев рака, а около 80 тысяч умирали от онкологических болезней. Несмотря на развитие медицины, существуют виды рака, которые остаются почти неизлечимыми. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вместе с Американским онкологическим обществом (ACS) определили десять самых смертельных видов рака.

10 самых смертельных видов рака. Фото: vitanovski/Depositphotos

Аналитики CDC и ACS составили рейтинг смертельных видов рака, которые уносят жизнь в большинстве случаев после установления диагноза. По их методологии выживаемость от рака определяется с помощью 5-летнего показателя выживаемости. Это процент людей, живущих с раком более пяти лет после постановки диагноза.

10 самых смертельных видов рака

10. Острый миелоидный лейкоз – выживание 29,5%

Этот тип лейкемии развивается в стволовых клетках костного мозга, блокируя процесс образования здоровых клеток крови. Болезнь часто сопровождается слабостью, инфекциями, кровотечениями, анемией. Чаще всего поражает взрослых, особенно тех, кто подвергался воздействию бензола, химиотерапии или радиации. Лечение включает химиотерапию, трансплантацию стволовых клеток или целевую терапию.

9. Злокачественные опухоли головного мозга – выживание 29,4%

Опухоли головного мозга у взрослых чаще всего обнаруживают с метастазами из других органов, в то время как у детей они обычно возникают в самом мозге. Симптомы рака головного мозга: головные боли, тошнота, нарушения речи, координации и зрения. Лечение предусматривает операции, лучевую, химио- или иммунотерапию.

8. Острый моноцитарный лейкоз – выживание 24,8%

Подтип острого миелоидного лейкоза, поражающего моноциты – клетки иммунной системы. Сопровождается кровоточивостью десен, инфекциями, слабостью и потерей веса. Лечится химиотерапией или трансплантацией клеток костного мозга.

7. Рак плевры – выживание 22%

Редкий вид рака, поражающий оболочку вокруг легких. Часто путают с мезотелиомой, однако это другое заболевание. Лечение предусматривает операции, лучевую или химиотерапию.

6. Рак легких и бронхов – выживание 21,7%

Это самый смертоносный рак в мире по количеству случаев. Это второй по частоте диагностированный рак у мужчин после рака простаты и второй по частоте диагностированный рак у женщин после рака молочной железы. Основная причина возникновения рака легких и бронхов – курение. Бывает двух типов: мелкоклеточный (агрессивный, быстро распространяющийся) и немелкоклеточный (более распространенный, но более медленный). Симптомы включают одышку, кашель, боль в груди. Лечение предполагает операции и иммунотерапию.

5. Рак печени и желчных протоков – выживание 20,3%

Часто развивается из-за гепатита B или C, алкоголя, ожирения или цирроза. Симптомы рака печени: желтуха, боль под ребром, потеря аппетита, тошнота. Единственным эффективным методом лечения является операция, иногда в комплексе с химио- или таргетной терапией.

4. Рак пищевода – выживание 19,9%

Обычно поражает мужчин после 50 лет, курящих или употребляющих алкоголь. Фактором риска является кислотный рефлюкс. Симптомы: затруднение глотания, потеря веса, боли в груди. Лечение предполагает хирургическое вмешательство, химио-, лучевую или иммунотерапию.

3. Рак желчного пузыря – выживание 19,4%

Развивается преимущественно у людей старше 50 лет, часто на фоне желчнокаменной болезни. Симптомы появляются поздно. Преимущественно это боль под правым ребром, желтуха, кожный зуд. Лечение зависит от стадии, но операбельны лишь некоторые случаи.

2. Мезотелиома – выживание 11,5%

Чрезвычайно агрессивный рак, который может быть вызван воздействием асбеста. Имеет долгий период развития со случаями 20-40 лет. Поражает легкие, брюшину или сердечную оболочку. Симптомы часто сродни пневмонии. Лечение предполагает операцию, химио-, лучевую, таргетную или иммунотерапию.

1. Рак поджелудочной железы – выживание 10,8%

Рак поджелудочной железы – это самый смертельный рак в мире. Выживает около 10% пациентов в течение пяти лет с момента установления диагноза. Симптомы появляются поздно: боль в животе, желтуха, похудение, асцит. Надежного скрининга на рак поджелудочной железы нет, поэтому болезнь часто диагностируют на последних стадиях. Лечение предусматривает операцию, химиотерапию, лучевую и иммунотерапию, но хирургическое вмешательство возможно только у 10–20% больных.

