Експерти назвали 5 симптомів раку, які легко ігнорувати, але не варто

Рак часто розвивається непомітно, і діагноз може стати несподіванкою навіть для людей, які почувалися здоровими. Проте, за словами лікарів з онкологічного центру при Університеті Джона Гопкінса, організм зазвичай подає ранні сигнали. Проблема в тому, що ці симптоми легко сплутати зі звичайними повсякденними недугами.

Непомітні симптоми раку. Фото з відкритих джерел

Медики закликають уважніше ставитися до змін у своєму тілі та звертатися до лікаря, якщо щось турбує або з часом погіршується. Вчасне реагування може стати вирішальним для діагностики та успішного лікування. Експерти з Університету Джона Гопкінса назвали 5 симптомів раку, які не варто ігнорувати.

Задишка

Задишка після фізичних вправ є нормальною, але якщо вона виникає під час підйому сходами чи виконання простих справ, це привід звернутися до лікаря. Раптові проблеми з диханням можуть сигналізувати про серйозніші захворювання, включно з онкологією.

Незрозуміла кровотеча

Кровотеча без очевидної причини завжди є тривожним сигналом. Особливо небезпечними вважаються кровохаркання, кров у калі чи сечі, аномальні вагінальні виділення або кров із сосків. Хоча причини можуть бути різними, такі симптоми потребують негайного обстеження.

Грудки та утворення

Не всі новоутворення є злоякісними. Наприклад, збільшені лімфатичні вузли можуть виникати під час інфекцій. Але якщо ви помітили ущільнення, яке не зникає або викликає дискомфорт, необхідно звернутися до фахівця.

Труднощі з ковтанням

Дисфагія – це відчуття, ніби їжа застрягає в горлі. Вона може бути ознакою порушень у травній системі. Якщо симптом зберігається чи посилюється, його не можна ігнорувати.

Здуття живота та зміни у функціях організму

Відчуття ситості після мінімальної кількості їжі, часте здуття або раптові зміни у роботі шлунково-кишкового тракту теж можуть вказувати на серйозні проблеми. Тривалі закрепи, діарея, ускладнене сечовипускання чи відчуття неповного випорожнення вимагають консультації лікаря.

Медики наголошують, що перелічені симптоми не завжди означають рак, але їх ігнорування може бути небезпечним. Чим раніше виявлено хворобу, тим ефективнішим є лікування. Тому уважне ставлення до свого організму здатне врятувати життя.

