Дослідниця ракових клітин назвала 4 продукти, які вона ніколи не купує

Жоден окремий продукт не може стати єдиною причиною розвитку раку, однак деякі харчові звички здатні збільшувати ризики у довгостроковій перспективі. Про це розповіла українка Саша Бондаренко, яка працює в лабораторії з дослідження раку та вивчала зміни ДНК у ракових клітинах.

Саша Бондаренко. Фото: instagram / sasha_bondarenkoo

У своєму Instagram Саша Бондаренко розповіла, що не любить говорити, ніби певна їжа "викликає рак", адже це складне захворювання, на розвиток якого впливає багато чинників. Водночас вона назвала чотири категорії продуктів, яких особисто намагається уникати.

1. Оброблене м'ясо

До обробленого м’яса належить бекон, ковбаси, сосиски, копченості та інші продукти, які проходять соління, копчення або хімічну консервацію. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, оброблене м'ясо належить до канцерогенів першої групи. Дослідження свідчать, що щоденне споживання 50 грамів таких продуктів пов'язують із приблизно 18-відсотковим підвищенням ризику колоректального раку.

2. Алкоголь

За словами дослідниці, не має значення, чи це вино, шампанське чи міцний алкоголь — етанол залишається однаковим. Наукові роботи пов'язують регулярне вживання алкоголю зі збільшенням ризику розвитку кількох видів онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози, печінки, товстої кишки, стравоходу та ротової порожнини.

3. Сильно підгоріле м'ясо

Під час приготування м'яса за дуже високих температур можуть утворюватися речовини, здатні пошкоджувати ДНК клітин. Як зауважує Саша Бондаренко, один випадково підгорілий стейк не становить серйозної небезпеки, однак регулярне вживання такої їжі вона не рекомендує.

4. Пересмажені крохмалисті продукти

До цієї категорії дослідниця відносить дуже темну картоплю фрі, чіпси та підгорілі тости. За високих температур у таких продуктах може утворюватися акриламід. Водночас організація Cancer Research UK зазначає, що наразі немає переконливих доказів того, що акриламід у харчових продуктах підвищує ризик раку саме у людей, хоча його канцерогенний ефект був продемонстрований у дослідах на тваринах.

На завершення Бондаренко наголосила, що її рекомендації не мають на меті викликати страх. За її словами, ризик розвитку раку накопичується роками під впливом багатьох факторів, тому здорові харчові звички є лише одним із способів його знизити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що кардіолог розказала про п’ять продуктів, які вона уникає.