Исследовательница раковых клеток назвала 4 продукта, которые она никогда не покупает

Ни один отдельный продукт не может стать единственной причиной развития рака, однако некоторые пищевые привычки способны увеличивать риски в долгосрочной перспективе. Об этом рассказала украинка Саша Бондаренко, работающая в лаборатории по исследованию рака и изучавшая изменения ДНК в раковых клетках.

Саша Бондаренко. Фото: instagram/sasha_bondarenkoo

В своем Instagram Саша Бондаренко рассказала, что не любит говорить, что определенная пища "вызывает рак", ведь это сложное заболевание, на развитие которого влияет много факторов. В то же время она назвала четыре категории продуктов, которых лично пытается избегать.

1. Обработанное мясо

К обработанному мясу относятся бекон, колбасы, сосиски, копчености и другие продукты, которые проходят соление, копчение или химическую консервацию. По данным Всемирной организации здравоохранения, обработанное мясо относится к канцерогенам первой группы. Исследования показывают, что ежедневное потребление 50 г таких продуктов связывают с примерно 18-процентным повышением риска колоректального рака.

2. Алкоголь

По словам исследовательницы, не имеет значения, вино ли это, шампанское или крепкий алкоголь — этанол остается одинаковым. Научные работы связывают регулярное употребление алкоголя с увеличением риска развития нескольких видов онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы, печени, толстой кишки, пищевода и полости рта.

3. Сильно подгоревшее мясо

При приготовлении мяса при очень больших температурах могут образовываться вещества, способные повреждать ДНК клеток. Как отмечает Саша Бондаренко, один случайно подгоревший стейк не представляет серьезной опасности, однако регулярное употребление такой пищи она не рекомендует.

4. Пережаренные крахмалистые продукты

К этой категории исследовательница относит очень темный картофель фри, чипсы и подгоревшие тосты. При высоких температурах в таких продуктах может образовываться акриламид. В то же время, организация Cancer Research UK отмечает, что пока нет убедительных доказательств того, что акриламид в пищевых продуктах повышает риск рака именно у людей, хотя его канцерогенный эффект был продемонстрирован в опытах на животных.

В завершение Бондаренко подчеркнула, что ее рекомендации не призваны вызывать страх. По ее словам, риск развития рака накапливается годами под влиянием многих факторов, поэтому здоровые пищевые привычки лишь один из способов его снизить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кардиолог рассказала о пяти избегаемых ею продуктах.