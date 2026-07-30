Ці симптоми вказують на розвиток раку у молодому віці: що небезпечно ігнорувати

Люди звикли вважати, що рак кишківника — це хвороба старшого покоління. Але останнім часом статистика відверто лякає: цей діагноз усе частіше ставлять молодим людям, яким немає навіть 40 років.

Рак. Ілюстративне фото

Лікарі наголошують, що загрозливими є те, що молодь зазвичай ігнорує перші симптоми. Ну поболів живіт, ну закрутило після фастфуду, з ким не буває? Усі списують це на стрес, перекуси на бігу чи роботу без відпочинку, пише видання Express.

Експерти закликають молодь прислухатися до себе та придивлятися до того, як працює шлунок і кишківник. Перший тривожний сигнал — це коли туалетні звички раптово міняються без жодних причин. Наприклад, ви тижнями страждаєте від закрепу, який раптом змінюється розладом шлунка, або ходите в туалет значно частіше чи рідше, ніж зазвичай.

Другий маячок, який ніколи не можна ігнорувати, — це кров. Молоді хлопці й дівчата часто думають, що це просто геморой, соромляться й роками не йдуть до лікаря. А дарма, бо це можуть бути поліпи чи новоутворення. Також варто напружитися, якщо після туалету залишається відчуття, ніби ви відвідали його даремно, або у животі постійно крутить і тягне.

Крім цього, замислитися змушує безпричинне схуднення та жахлива втома, яка не минає навіть після вихідних у ліжку. Коли пухлина росте, вона потихеньку смокче з організму соки, викликає приховану анемію та позбавляє останніх сил.

Медики кажуть прямо: викиньте сором із голови, бо тут мова йде про життя. Рак кишківника, якщо його спіймати на самому початку, чудово лікується. Одне відверте обговорення з лікарем може вберегти від великої біди.

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