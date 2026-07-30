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Эти симптомы указывают на развитие рака в молодом возрасте: что опасно игнорировать

Врачи советуют молодым людям не игнорировать симптомы в туалете

30 июля 2026, 23:08
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Кречмаровская Наталия

Люди привыкли считать, что рак кишечника – это болезнь старшего поколения. Но в последнее время статистика откровенно пугает: этот диагноз все чаще ставят молодым людям, которым нет даже 40 лет.

Эти симптомы указывают на развитие рака в молодом возрасте: что опасно игнорировать

Рак. Иллюстративное фото

Врачи подчеркивают, что угрожающим является то, что молодежь обычно игнорирует первые симптомы. Ну поболел живот, ну закрутило после фастфуда, с кем не бывает? Все списывают это на стресс, перекусы на беге или без отдыха, пишет издание Express.

Эксперты призывают молодежь прислушиваться к себе и присматриваться к тому, как работает желудок и кишечник. Первый тревожный сигнал – это когда туалетные привычки внезапно меняются без причин. Например, вы неделями страдаете от запора, который вдруг сменяется расстройством желудка, или ходите в туалет гораздо чаще или реже обычного.

Второй маячок, который никогда нельзя игнорировать, – это кровь. Молодые ребята часто думают, что это просто геморрой, стесняются и годами не идут к врачу. А зря, потому что это могут быть полипы или новообразования. Также стоит напрячься, если после туалета остается ощущение, будто вы посетили его впустую, или в животе постоянно крутит и тянет.

Кроме этого, задуматься заставляет беспричинное похудение и ужасная усталость, которая не проходит даже после выходных в постели. Когда опухоль растет, она потихоньку сосет из организма соки, вызывает скрытую анемию и лишает последних сил.

Медики говорят прямо: выбросьте стыд из головы, потому что здесь речь идет о жизни. Рак кишечника, если его поймать в самом начале, отлично лечится. Одно откровенное обсуждение с врачом может уберечь от большой беды.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к каким видам рака приводит употребление алкоголя.



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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2232676/young-people-bowel-cancer-symptoms
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