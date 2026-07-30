Эти симптомы указывают на развитие рака в молодом возрасте: что опасно игнорировать

Люди привыкли считать, что рак кишечника – это болезнь старшего поколения. Но в последнее время статистика откровенно пугает: этот диагноз все чаще ставят молодым людям, которым нет даже 40 лет.

Рак. Иллюстративное фото

Врачи подчеркивают, что угрожающим является то, что молодежь обычно игнорирует первые симптомы. Ну поболел живот, ну закрутило после фастфуда, с кем не бывает? Все списывают это на стресс, перекусы на беге или без отдыха, пишет издание Express.

Эксперты призывают молодежь прислушиваться к себе и присматриваться к тому, как работает желудок и кишечник. Первый тревожный сигнал – это когда туалетные привычки внезапно меняются без причин. Например, вы неделями страдаете от запора, который вдруг сменяется расстройством желудка, или ходите в туалет гораздо чаще или реже обычного.

Второй маячок, который никогда нельзя игнорировать, – это кровь. Молодые ребята часто думают, что это просто геморрой, стесняются и годами не идут к врачу. А зря, потому что это могут быть полипы или новообразования. Также стоит напрячься, если после туалета остается ощущение, будто вы посетили его впустую, или в животе постоянно крутит и тянет.

Кроме этого, задуматься заставляет беспричинное похудение и ужасная усталость, которая не проходит даже после выходных в постели. Когда опухоль растет, она потихоньку сосет из организма соки, вызывает скрытую анемию и лишает последних сил.

Медики говорят прямо: выбросьте стыд из головы, потому что здесь речь идет о жизни. Рак кишечника, если его поймать в самом начале, отлично лечится. Одно откровенное обсуждение с врачом может уберечь от большой беды.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к каким видам рака приводит употребление алкоголя.