Ці популярні продукти не варто їсти: онколог попереджає про ризик раку

Харчування відіграє ключову роль у профілактиці серйозних захворювань, зокрема раку. За словами американської онкологині та фахівчині з харчування Ніколь Ендрюс, деякі популярні продукти можуть поступово підвищувати ризики для здоров’я. Вона назвала продукти, які принципово уникає у своєму раціоні.

Онколог Ніколь Ендрюс. Фото з відкритих джерел

Лікарка наголошує, що жодна дієта не гарантує повного захисту від хвороб. Проте правильні харчові звички здатні суттєво зменшити ймовірність розвитку небезпечних недуг, зокрема і раку.

Алкоголь

За словами Ендрюс, безпечної дози алкоголю не існує. Дані Центру контролю та профілактики захворювань США свідчать, що під час розщеплення алкоголю в організмі утворюється ацетальдегід. Це токсична речовина, яка пошкоджує ДНК клітин і заважає їх відновленню. Такі процеси можуть підвищувати ризик розвитку різних видів раку.

Оброблене м’ясо

До групи небезпечних продуктів експертка відносить хот-доги, салямі, бекон та інші види переробленого м’яса. Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує їх як канцерогенні продукти. Причина цього стали речовини, які можуть перетворюватися в організмі на шкідливі сполуки та підвищувати ризик раку, зокрема товстої кишки.

Газовані напої

У Ендрюс також у чорному списку солодка газована вода. За її словами, високий вміст цукру сприяє ожирінню, а штучні підсолоджувачі можуть бути пов’язані з метаболічними порушеннями та серцево-судинними проблемами.

Кава з сиропами та вершками

Експертка зауважує, що сама по собі кава може бути корисною, адже її помірне споживання пов’язують зі зниженням ризику інсульту та діабету 2 типу. Однак проблема виникає, коли напій перетворюється на десерт з сиропами, цукром і збитими вершками. Такі напої містять багато калорій і можуть сприяти набору ваги, а це вже фактор ризику виникнення онкології.

Лікарка радить не панікувати, а поступово змінювати харчові звички. Наприклад, зменшувати кількість оброблених продуктів, контролювати вживання цукру та обирати простіші, натуральні продукти.

