Лікар попереджає про "найнебезпечнішу страву у світі", яку більшість людей їсть щодня

Звичний сніданок, який мільйони людей у світі вважають швидким і зручним, може виявитися значно шкідливішим, ніж здається. Американський лікар і популяризатор здорового способу життя Ерік Берг попередив, що поєднання пластівців і апельсинового соку може бути однією з найнебезпечніших щоденних страв.

Лікар Ерік Берг вважає сніданок з вівсянки шкідливим сніданком

Ерік Берг у відео на платформі TikTok розповів, що багато людей помилково вважають сніданок з вівсянки корисним для здоров’я. За його словами, подібна комбінація фактично перетворюється на "цукрову бомбу" для організму та є "найнебезпечнішою їжею", яку може з'їсти людина.

"Багато людей вважають, що ця страва насправді здорова, і її вже прийняли за норму, бо так багато людей її вживають, зокрема й я, коли ріс", – сказав Берг.

За його словами, більшість популярних сніданкових пластівців проходять глибоку промислову обробку. Вони часто містять значну кількість доданого цукру, штучні ароматизатори, барвники та рослинні олії. Як наслідок, за словами Берга, у поєднанні зі склянкою фруктового соку, який також містить багато природних цукрів, організм отримує надмірну дозу глюкози та фруктози.

"Це ідеальне визначення ультраоброблених продуктів. Інгредієнти, які були настільки змінені, що вони більше не нагадують свою початкову структуру", – сказав лікар про вівсянку.

Фахівець пояснює, що регулярне споживання таких продуктів може призводити до перевантаження печінки. З часом це підвищує ризик розвитку жирової дистрофії печінки, тобто стан, коли в органі накопичується надмірна кількість жиру.

Берг зауважує, що хоча на ринку існують і більш корисні варіанти сніданкових злаків, наприклад, цільнозернові пластівці з високим вмістом клітковини, найпопулярнішими залишаються саме солодкі ультраоброблені продукти.

Щодо апельсинового соку, Берг додав, що це все ще не так корисно, як з'їсти апельсин, через доданий цукор, який є у більшості соків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лікарі назвали найгірші продукти для сніданку.

Також "Коментарі" писали про найкращий сніданок для мозку після 60 років.