Врач предупреждает о "самом опасном блюде в мире", которое большинство людей ест каждый день

Slava Kot
Привычный завтрак, который миллионы людей в мире считают быстрым и удобным, может оказаться вреднее, чем кажется. Американский врач и популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг предупредил, что сочетание хлопьев и апельсинового сока может быть одним из самых опасных ежедневных блюд.
Врач Эрик Берг считает завтрак с овсянкой вредным завтраком
Эрик Берг в видео на платформе TikTok рассказал, что многие ошибочно считают завтрак из овсянки полезным для здоровья. По его словам, подобная комбинация фактически превращается в "сахарную бомбу" для организма и является "самой опасной пищей", которую может съесть человек.
По его словам, большинство популярных завтраковых хлопьев проходят глубокую промышленную обработку. Они часто содержат большое количество добавленного сахара, искусственные ароматизаторы, красители и растительные масла. Как следствие, по словам Берга, в сочетании со стаканом фруктового сока, также содержащего много природных сахаров, организм получает чрезмерную дозу глюкозы и фруктозы.
Специалист объясняет, что регулярное потребление таких продуктов может приводить к перегрузке печени. Со временем это повышает риск развития жировой дистрофии печени, то есть состояние, когда в органе скапливается избыточное количество жира.
Берг отмечает, что хотя на рынке существуют и более полезные варианты завтраковых злаков, например цельнозерновые хлопья с высоким содержанием клетчатки, самыми популярными остаются именно сладкие ультраобработанные продукты.
Относительно апельсинового сока Берг добавил, что это все еще не так полезно, как съесть апельсин, из-за добавленного сахара, который есть в большинстве соков.
