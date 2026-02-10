logo_ukra

Названо найкращий сніданок для мозку після 60 років
Названо найкращий сніданок для мозку після 60 років

Люди, які регулярно снідають, рідше відчувають слабкість та раптову втому

10 лютого 2026, 10:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правильно підібраний сніданок здатний покращити концентрацію, підтримати пам'ять та допомогти організму працювати стабільніше протягом дня. Це дуже актуально для людей похилого віку.

Названо найкращий сніданок для мозку після 60 років

Сніданок. Фото: з відкритих джерел

Сніданок відіграє важливу роль у підтримці нормальної роботи системи травлення, а також допомагає уникнути різких коливань рівня цукру в крові.

Люди, які регулярно снідають, рідше відчувають слабкість та раптову втому. Саме тому варто подбати про те, щоб ранкова страва була не тільки швидкою у приготуванні, але й багатою на корисні речовини.

У старшому віці апетит часто зменшується, тому їжа має бути легкою, смачною та простою. Фахівці відзначають, що перший прийом їжі повинен забезпечувати організм кальцієм, білком, вітамінами та мінералами.

Прекрасною основою такого сніданку є кефір. Він містить магній та кальцій – елементи, важливі для міцності кісток та збереження рухливості. Крім того, кефір підтримує травлення та містить пробіотики, що позитивно впливають на роботу кишечника.

До нього варто додати вівсяні пластівці. Вони допомагають контролювати рівень цукру в крові, підтримують серцево-судинну систему та сприяють зниженню холестерину.

Приготувати таку страву можна за кілька хвилин. Налийте кефір у миску, а вівсяні пластівці при необхідності злегка подрібніть у блендері – так їх буде легше їсти.

Доповніть сніданок ягодами малиною, чорницею або голубиною. Вони підтримують нервову систему та містять антиоксиданти, які допомагають уповільнювати вікові зміни. Взимку чудово підійдуть і заморожені ягоди за поживністю вони майже не поступаються свіжим.

Такий збалансований сніданок найпростіший спосіб почати день з користю. Він допомагає зберігати енергію, підтримує роботу мозку та загальне самопочуття, що особливо важливо для активного та комфортного життя у старшому віці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — проста техніка з яйцем , яка змінить ваш сніданок: тренд, що підкорив соцмережі.




Джерело: https://gotowanie.onet.pl/porady/kefir-na-sniadanie-dla-seniora-lekko-na-mocne-kosci-i-dobra-odpornosc/rmgld2m?utm_campaign=cb
