Эти популярные продукты не стоит есть: онколог предупреждает о риске рака

Питание играет ключевую роль в профилактике серьезных заболеваний, в частности рака. По словам американского онколога и специалиста по питанию Николь Эндрюс, некоторые популярные продукты могут постепенно повышать риски для здоровья. Она назвала продукты, которые принципиально избегает в своем рационе.

Врач отмечает, что ни одна диета не гарантирует полной защиты от болезней. Однако правильные пищевые привычки способны существенно снизить вероятность развития опасных недугов, в том числе и рака.

Алкоголь

По словам Эндрюс, безопасной дозы алкоголя не существует. Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют, что при расщеплении алкоголя в организме образуется ацетальдегид. Это токсичное вещество, которое повреждает ДНК клеток и мешает их восстановлению. Такие процессы могут повышать риск развития разных видов рака.

Обработанное мясо

К группе опасных продуктов эксперт относит хот-доги, салями, бекон и другие виды переработанного мяса. Всемирная организация здравоохранения классифицирует их как канцерогенные продукты. Причина этого стали вещества, которые могут превращаться в организме вредные соединения и повышать риск рака, в частности толстой кишки.

Газированные напитки

У Эндрюс также в черном списке сладкая газировка. По ее словам, высокое содержание сахара способствует ожирению, а искусственные подсластители могут быть связаны с метаболическими нарушениями и сердечно-сосудистыми проблемами.

Кофе с сиропами и сливками

Эксперт замечает, что сам по себе кофе может быть полезным, ведь его умеренное потребление связывают со снижением риска инсульта и диабета 2 типа. Однако проблема возникает, когда напиток превращается в десерт с сиропами, сахаром и взбитыми сливками. Такие напитки содержат много калорий и могут способствовать набору веса, а это уже фактор риска возникновения онкологии.

Врач советует не паниковать, а постепенно менять пищевые привычки. Например, уменьшать количество обработанных продуктов, контролировать употребление сахара и выбирать более простые и натуральные продукты.

