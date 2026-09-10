Чай і кава можуть підвищити ризик раку: вчені назвали небезпечну звичку

Звичка пити дуже гарячий чай або каву може бути пов’язана з підвищеним ризиком раку стравоходу. До такого висновку дійшли дослідники Оксфордського університету, які проаналізували дані близько 980 тисяч британців.

Рак. Ілюстративне фото

Люди, які називали свої напої гарячими, мали приблизно у 1,7 раза вищий ризик раку стравоходу. Для тих, хто пив їх дуже гарячими, показник був майже утричі більшим порівняно з людьми, які віддавали перевагу теплим напоям, пише видання Mirror.

У чому небезпека

Дослідження стосувалося насамперед плоскоклітинного раку стравоходу. Чіткої залежності між температурою напоїв та ризиком аденокарциноми науковці не виявили.

Водночас ризик зростав не лише через температуру. Учасники, які випивали шість і більше гарячих напоїв на день, також мали вищі показники порівняно з тими, хто пив менше.

Точну температуру напоїв під час дослідження не вимірювали. Однак раніше Міжнародне агентство з дослідження раку віднесло напої температурою понад 65°C до категорії, які “ймовірно” збільшують ризик раку.

Провідна дослідниця доктор Керен Пап'є з Oxford Population Health пояснила, чому нова робота привернула увагу:

“Це зараз найбільше дослідження, яке розглядає це питання серед населення Великої Британії, де багато людей щодня п'ють чай і каву. Це доповнює існуючі докази того, що вживання дуже гарячих напоїв може збільшити ризик плоскоклітинного раку стравоходу (ПКР)”, — сказала доктор Пап'є.

Ймовірне пояснення дослідники пов’язують із термічним пошкодженням. Дуже гарячий напій може травмувати клітини, які вистилають стравохід, а регулярне подразнення потенційно сприяє розвитку злоякісних змін.

Що радять робити

Фахівці не закликають відмовлятися від чаю чи кави. Набагато простіший крок — не пити їх одразу після заварювання.

Фіона Осгун із Cancer Research UK зазначила, що чашці можна просто дати трохи охолонути перед першим ковтком. Водночас вона наголосила: найважливішими способами зменшити ризик цього виду раку залишаються відмова від куріння та скорочення вживання алкоголю.

Дослідники також наголошують, що потрібні додаткові роботи, аби встановити точну температуру напою, за якої ризик починає зростати.

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