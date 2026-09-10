Чай и кофе могут повысить риск рака: ученые назвали опасную привычку

Привычка пить очень горячий чай или кофе может быть связана с повышенным риском рака пищевода. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, проанализировавшие данные около 980 тысяч британцев.

Рак. Иллюстративное фото

Люди, называвшие свои напитки горячими, имели примерно в 1,7 раза выше риск рака пищевода. Для тех, кто пил их очень горячими, показатель был почти втрое больше по сравнению с людьми, которые предпочитали теплые напитки, пишет издание Mirror.

В чем опасность

Исследование касалось прежде всего плоскоклеточного рака пищевода. Четкой зависимости между температурой напитков и риском аденокарциномы ученые не обнаружили.

В то же время риск возрастал не только из-за температуры. Участники, которые выпивали шесть и более горячих напитков в день, также имели более высокие показатели по сравнению с теми, кто пил меньше.

Точную температуру напитков во время исследования не измеряли. Однако ранее Международное агентство по исследованию рака отнесло напитки температурой более 65°C к категории, которые "вероятно" увеличивают риск рака.

Ведущая исследовательница доктор Керен Папье из Oxford Population Health объяснила, почему новая работа привлекла внимание:

"Это сейчас самое большое исследование, которое рассматривает этот вопрос среди населения Великобритании, где многие люди ежедневно пьют чай и кофе. Это дополняет существующие доказательства того, что употребление очень горячих напитков может увеличить риск плоскоклеточного рака пищевода", — сказала доктор Папье.

Вероятное объяснение исследователи связывают с термическим повреждением. Очень горячий напиток может травмировать клетки, выстилающие пищевод, а регулярное раздражение потенциально способствует развитию злокачественных изменений.

Что советуют делать

Специалисты не призывают отказываться от чая или кофе. Гораздо более простой шаг – не пить их сразу после заваривания.

Фиона Осгун из Cancer Research UK отметила, что чашке можно просто дать немного остыть перед первым глотком. В то же время она подчеркнула: важнейшими способами уменьшить риск этого вида рака остаются отказ от курения и сокращение употребления алкоголя.

Исследователи также отмечают, что нужны дополнительные работы, чтобы установить точную температуру напитка, при которой риск начинает расти.

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