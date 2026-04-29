Це відкриття здивує кожного: чому фрукти та овочі провокують розвиток раку
НОВИНИ

Це відкриття здивує кожного: чому фрукти та овочі провокують розвиток раку

Вчені вивчають вплив пестицидів у продуктах на ризик розвитку раку

29 квітня 2026, 13:42
Кречмаровская Наталия

Рак легенів тривалий час пояснювали віком та шкідливими звичками. Однак ця хвороба почала значно частіше вражати молодих людей, які не курять. Дослідники виявили неочікувану причину. 

Рак. Ілюстративне фото

Дослідники з Комплексного онкологічного центру Норріса при Університеті Південної Каліфорнії пояснили, що відповідно до результатів нового дослідження, вживання більшої кількості фруктів та овочів може призвести до неочікуваного ризику раку легенів. Причина — залишки пестицидів у продуктах, пише видання Independent.

Медичний онколог і спеціаліст з раку легенів, який керував дослідженням, доктор Хорхе Ньєва зазначає, що молоді люди, які не курять та споживають більше здорової їжі, мають більшу ймовірність розвитку раку легенів. 

За даними дослідників, неорганічні фрукти, овочі та цільнозернові продукти частіше містять вищий рівень залишків пестицидів порівняно з іншими продуктами. Вчені вважають, що вплив пестицидів може бути прихованою причиною раку у молодих людей. До того ж за даними дослідження, працівники, які піддаються впливу пестицидів при вирощуванні продуктів, як правило, мають вищі показники раку легенів

У жінок, які не курять, рак легенів діагностується частіше, ніж у чоловіків того ж віку. Дослідники зазначають, що жінки, які брали участь у дослідженні, вживали більше фруктів та овочів, ніж чоловіки.

При цьому дослідники пояснили, що потрібні нові, ґрунтовніші, дослідження, щоб довести зв’язок між вказаними продуктами та рівнем ризику розвитку раку. Надалі вчені сподіваються вимірювати рівень пестицидів безпосередньо у пацієнтів за допомогою зразків крові або сечі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про несподіваний ранній симптом раку.




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/lung-cancer-risk-fruits-vegetables-b2962216.html
