Это открытие удивит каждого: почему фрукты и овощи провоцируют развитие рака

Рак легких долгое время объясняли возрастом и вредными привычками. Однако эта болезнь стала значительно чаще поражать некурящих молодых людей. Исследователи обнаружили неожиданную причину.

Исследователи из Комплексного онкологического центра Норриса при Университете Южной Калифорнии объяснили, что согласно результатам нового исследования, употребление большего количества фруктов и овощей может привести к неожиданному риску рака легких. Причина – остатки пестицидов в продуктах, пишет издание Independent.

Медицинский онколог и специалист по раку легких, руководивший исследованием, доктор Хорхе Ньева отмечает, что молодые люди, не курящие и потребляющие больше здоровой пищи, имеют большую вероятность развития рака легких.

По данным исследователей, неорганические фрукты, овощи и цельнозерновые продукты чаще содержат более высокий уровень остатков пестицидов по сравнению с другими продуктами. Ученые считают, что влияние пестицидов может быть скрытой причиной рака молодых людей. К тому же по данным исследования, работники, подвергающиеся воздействию пестицидов при выращивании продуктов, как правило, имеют более высокие показатели рака легких.

У некурящих женщин рак легких диагностируется чаще, чем у мужчин того же возраста. Исследователи отмечают, что участвовавшие в исследовании женщины употребляли больше фруктов и овощей, чем мужчины.

При этом исследователи объяснили, что нужны новые, более основательные исследования, чтобы доказать связь между указанными продуктами и уровнем риска развития рака. В дальнейшем учёные надеются измерять уровень пестицидов непосредственно у пациентов с помощью образцов крови или мочи.

