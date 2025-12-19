logo_ukra

«ВІЛ зупиняють уколом» — на Рівненщині вперше зробили інʼєкцію захисту

На Рівненщині вперше ввели людині інноваційний препарат ВООЗ для профілактики ВІЛ — захист триває до двох місяців.

19 грудня 2025, 13:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Про "вакцину від ВІЛ" говорять у світі вже кілька років, але тепер ця історія все більше стає реальністю і для України. На Рівненщині вперше зробили інʼєкцію Каботегравіру — препарату тривалої дії, який Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендує як один із найнадійніших способів профілактики ВІЛ. Про це повідомляє Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

«ВІЛ зупиняють уколом» — на Рівненщині вперше зробили інʼєкцію захисту

Першу інʼєкцію Каботегравіру — препарату тривалої дії проти ВІЛ — отримала людина на Рівненщині

Інʼєкцію отримала молода жінка без ВІЛ-статусу, але з підвищеним ризиком контакту з вірусом. Це не лікування і не класична вакцина, проте принцип дії вражає: препарат створює високий рівень захисту в організмі й буквально перекриває вірусу шлях до клітин.

Каботегравір вводиться внутрішньомʼязово. Після першої інʼєкції захист триває чотири тижні, а надалі — до восьми. Саме це робить його революційним: замість щоденних таблеток людина отримує тривалий захист без постійного контролю.

У Рівненському обласному центрі соціально значущих захворювань уже формують список охочих пройти таку доконтактну профілактику. Наразі таких пацієнтів семеро — і це лише початок, адже область уперше отримала партію цього інноваційного препарату.

Медики наголошують: Каботегравір призначають виключно людям без ВІЛ, які належать до уразливих або ключових груп. Перед введенням обовʼязкові консультація лікаря та обстеження. Препарат не замінює контрацепцію, але суттєво посилює захист від вірусу імунодефіциту.

Важливо й те, що вагітність та грудне вигодовування не є протипоказаннями. Натомість профілактику не призначають при підтвердженому ВІЛ, підозрі на нещодавнє зараження, тяжких порушеннях роботи нирок або алергії на компоненти препарату.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, який продукт вповільнює темпи старіння. 



