Як шоколад сповільнює темпи старіння: це відкриття шокує кожного
Як шоколад сповільнює темпи старіння: це відкриття шокує кожного

Нове дослідження встановило істотний зв’язок між компонентом темного шоколаду та уповільненням старіння організму

19 грудня 2025, 08:30
Автор:
Клименко Елена

Вчені з Королівського коледжу Лондона припустили, що регулярна присутність темного шоколаду в раціоні може бути пов’язана з уповільненням біологічного старіння людини. До такого висновку вони дійшли після масштабного аналізу даних, отриманих у межах двох європейських дослідницьких програм.

Як шоколад сповільнює темпи старіння: це відкриття шокує кожного

Властивості шоколаду. Фото: 24 Канал

У науковій роботі взяли участь понад 1 600 добровольців з Великої Британії та Німеччини. Зокрема, було використано інформацію про 509 учасників британського проєкту TwinsUK, а також дані 1 160 осіб із німецького дослідження Kora. Дослідники порівнювали біохімічні показники крові учасників із маркерами так званого біологічного віку — тобто стану організму, що відображає швидкість його старіння, а не кількість прожитих років.

Результати показали чіткий зв’язок між підвищеним рівнем теоброміну та більш "повільним" біологічним віком. Теобромін є природною сполукою, яка у значній кількості міститься саме в темному шоколаді. За словами науковців, ця речовина може впливати на клітинні процеси, пов’язані зі старінням, хоча механізм такого впливу ще потребує детального вивчення.

Водночас автори дослідження застерігають від поспішних висновків і не закликають збільшувати споживання шоколаду. Вони наголошують, що отримані результати слід розглядати як наукову підказку: звичні продукти харчування потенційно можуть відігравати роль у підтримці здоров’я та довголіття.

Надалі команда планує провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи саме теобромін є ключовим фактором уповільнення старіння, чи ефект виникає завдяки поєднанню кількох компонентів темного шоколаду, зокрема поліфенолів та інших біоактивних сполук.

Як вже писали "Коментарі", багато людей сприймають щоденний душ як звичний ритуал, не замислюючись про те, що звичні дії можуть шкодити шкірі. Дерматологиня з Iowa Health Care, докторка Ніколь Негбенебор, розвіяла популярні міфи щодо "правильного" миття та пояснила, чому надмірно гаряча вода і велика кількість косметичних засобів можуть нашкодити шкірі. Про це повідомляє The Daily Mail.



