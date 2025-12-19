Як шоколад сповільнює темпи старіння: це відкриття шокує кожного

Вчені з Королівського коледжу Лондона припустили, що регулярна присутність темного шоколаду в раціоні може бути пов’язана з уповільненням біологічного старіння людини. До такого висновку вони дійшли після масштабного аналізу даних, отриманих у межах двох європейських дослідницьких програм.

Властивості шоколаду. Фото: 24 Канал

У науковій роботі взяли участь понад 1 600 добровольців з Великої Британії та Німеччини. Зокрема, було використано інформацію про 509 учасників британського проєкту TwinsUK, а також дані 1 160 осіб із німецького дослідження Kora. Дослідники порівнювали біохімічні показники крові учасників із маркерами так званого біологічного віку — тобто стану організму, що відображає швидкість його старіння, а не кількість прожитих років.

Результати показали чіткий зв’язок між підвищеним рівнем теоброміну та більш "повільним" біологічним віком. Теобромін є природною сполукою, яка у значній кількості міститься саме в темному шоколаді. За словами науковців, ця речовина може впливати на клітинні процеси, пов’язані зі старінням, хоча механізм такого впливу ще потребує детального вивчення.

Водночас автори дослідження застерігають від поспішних висновків і не закликають збільшувати споживання шоколаду. Вони наголошують, що отримані результати слід розглядати як наукову підказку: звичні продукти харчування потенційно можуть відігравати роль у підтримці здоров’я та довголіття.

Надалі команда планує провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи саме теобромін є ключовим фактором уповільнення старіння, чи ефект виникає завдяки поєднанню кількох компонентів темного шоколаду, зокрема поліфенолів та інших біоактивних сполук.

