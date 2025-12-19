Как шоколад замедляет темпы старения: это открытие шокирует каждого

Ученые из Королевского колледжа Лондона предположили, что регулярное присутствие темного шоколада в рационе может быть связано с замедлением биологического старения человека. К такому выводу они пришли после масштабного анализа данных, полученных в рамках двух европейских исследовательских программ.

Свойства шоколада. Фото: 24 Канал

В научной работе приняли участие более 1600 добровольцев из Великобритании и Германии. В частности, была использована информация о 509 участниках британского проекта TwinsUK, а также даны 1 160 человек из немецкого исследования Kora. Исследователи сравнивали биохимические показатели крови участников с маркерами так называемого биологического возраста, то есть состояния организма, отражающего скорость его старения, а не количество прожитых лет.

Результаты показали четкую связь между повышенным уровнем теобромина и более медленным биологическим возрастом. Теобромин является природным соединением, которое в значительном количестве содержится именно в темном шоколаде. По словам ученых, это вещество может влиять на клеточные процессы, связанные со старением, хотя механизм такого воздействия еще требует детального изучения.

В то же время, авторы исследования предостерегают от поспешных выводов и не призывают увеличивать потребление шоколада. Они отмечают, что полученные результаты следует рассматривать как научную подсказку: привычные продукты питания могут играть роль в поддержании здоровья и долголетия.

В дальнейшем команда планирует провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, является ли именно теобромин ключевым фактором замедления старения, или эффект возникает благодаря сочетанию нескольких компонентов темного шоколада, в частности полифенолов и других биоактивных соединений.

Как уже писали "Комментарии", многие люди воспринимают ежедневный душ как привычный ритуал, не задумываясь о том, что привычные действия могут вредить коже. Дерматология из Iowa Health Care, доктор Николь Негбенебор, развеяла популярные мифы относительно "правильного" мытья и объяснила, почему чрезмерно горячая вода и большое количество косметических средств могут навредить коже. Об этом сообщает The Daily Mail.