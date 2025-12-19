logo

Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

«ВИЧ останавливают уколом» — в Ровенской области впервые сделали инъекцию защиты
«ВИЧ останавливают уколом» — в Ровенской области впервые сделали инъекцию защиты

В Ровенской области впервые ввели человеку инновационный препарат ВОЗ для профилактики ВИЧ — защита длится до двух месяцев.

19 декабря 2025, 13:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

О "вакцине от ВИЧ" говорят в мире уже несколько лет, но теперь эта история все больше становится реальностью и для Украины. В Ровенской области впервые сделали инъекцию Каботегравир — препарата длительного действия, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения как один из самых надежных способов профилактики ВИЧ. Об этом сообщает Ровенский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

«ВИЧ останавливают уколом» — в Ровенской области впервые сделали инъекцию защиты

Первую инъекцию Каботегравир — препарат длительного действия против ВИЧ — получил человек в Ровенской области

Инъекцию получила молодая женщина без ВИЧ-статуса, но с повышенным риском контакта с вирусом. Это не лечение и не классическая вакцина, однако принцип действия поражает: препарат создает высокий уровень защиты в организме и буквально перекрывает вирусу путь к клеткам .

Каботегравир вводится внутримышечно. После первой инъекции защита длится четыре недели, а в дальнейшем – до восьми. Это делает его революционным: вместо ежедневных таблеток человек получает длительную защиту без постоянного контроля.

В Ровенском областном центре социально значимых заболеваний уже формируют список желающих пройти такую доконтактную профилактику. Пока таких пациентов семеро — и это только начало, ведь область впервые получила партию этого инновационного препарата.

Медики отмечают: Каботегравир назначают исключительно людям без ВИЧ , принадлежащим к уязвимым или ключевым группам. Перед введением обязательна консультация врача и обследование. Препарат не заменяет контрацепцию, но существенно усиливает защиту от вируса иммунодефицита.

Важно и то, что беременность и грудное вскармливание не являются противопоказаниями . Профилактику не назначают при подтвержденном ВИЧ, подозрении на недавнее заражение, тяжелых нарушениях работы почек или аллергии на компоненты препарата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , какой продукт замедляет темпы старения.



