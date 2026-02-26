Рука трималася на клаптику шкіри: у Львові лікарі здійснили надскладну операцію після травми бензопилою

У Львові лікарі врятували руку 37-річному мешканцю області, який під час заготівлі дров майже повністю відітнув собі ліве передпліччя бензопилою. Кінцівка трималася лише на клаптику шкіри. Попри критичну травму, хірургам вдалося зберегти руку та відновити кровопостачання. Про це повідомляють в Першому медичному об'єднанні Львова.

У Львові хірурги пришили майже повністю ампутовану руку 37-річному чоловіку

Інцидент стався раптово – бензопила вислизнула з рук чоловіка й спричинила тяжке ушкодження. Дружина постраждалого оперативно наклала імпровізований джгут із тканини та викликала швидку допомогу. Пацієнта доправили до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова, де його негайно забрали до операційної.

Травма була надзвичайно складною: повністю пересічені артерії, пошкоджені кістки, сухожилля, м’язи та нерви. Без термінового відновлення кровообігу тканини могли стати нежиттєздатними, що призвело б до ампутації.

Першими до роботи стали ортопеди-травматологи. Вони стабілізували переламані кістки передпліччя за допомогою апарата зовнішньої фіксації. Далі естафету прийняли судинні хірурги, які відновлювали кровопостачання. Саме цей етап був ключовим – зшивання судин дало шанс зберегти кінцівку.

"Складність оперативного втручання полягала у відновленні всіх структур і, по суті, самої функції руки. Без відновлення кровопостачання рука була б нежиттєздатною і довелося б виконувати ампутацію. Лише злагоджена поетапна робота мультидисциплінарної команди дала шанс її зберегти", – пояснив завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.

На третьому етапі хірурги відновлювали м’які тканини. Було ушито пошкоджені сухожилля та м’язи для відновлення згинально-розгинальних функцій. Нерви підготували до наступного втручання, яке заплановане через один-два місяці. Завершальним етапом стала аутодермопластика – реконструктивні хірурги закрили дефект власною шкірою пацієнта.

Операція була багатокомпонентною та тривала кілька годин, адже лікарям довелося буквально поетапно "зібрати" руку заново. Нині чоловік проходить реабілітацію. Шкірний трансплантат прижився, поступово відновлюється рух пальців.

Медики зазначають, що попереду тривалий період відновлення, проте вже зараз є підстави сподіватися на повернення функцій кінцівки. Завдяки професійним та злагодженим діям команди вдалося не лише уникнути ампутації, а й подарувати пацієнтові шанс на повноцінне життя.

