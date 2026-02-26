У столичному кардіоцентрі врятували немовля вагою 960 г з критичною вадою серця

У Києві сталася історія, яку медики вже називають справжнім професійним подвигом. У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії врятували передчасно народжену дівчинку вагою лише 960 грамів. Немовля з’явилося на світ на 25-му тижні вагітності та мало вроджену ваду серця – відкриту артеріальну протоку. Про це повідомляють на сторінці Facebook Центру.

960 грамів життя: у Києві лікарі витягнули з прірви крихітку, народжену на 25-му тижні

Стан новонародженої вимагав негайного високоспеціалізованого втручання. За словами лікарів, зволікання могло коштувати дитині життя, адже при такій екстремально низькій масі тіла кожна хвилина має вирішальне значення.

Операцію провели дитячі кардіохірурги Ібрагім Юсіфлі та Максим Делікатний разом із мультидисциплінарною командою фахівців. Втручання виконали безпосередньо на базі перинатального центру, де перебувала новонароджена. Такий підхід дозволив мінімізувати ризики, пов’язані з транспортуванням настільки маленької пацієнтки.

Медики наголошують, що процедура вимагала максимальної точності. Органи дитини ще незрілі, а вага менш як кілограм значно ускладнює будь-які хірургічні маніпуляції. До та після операції дівчинці провели ультразвукове обстеження, яке підтвердило успішне закриття артеріальної протоки.

Наразі стан немовляти стабільний. Лікарі прогнозують позитивну динаміку розвитку та зазначають, що своєчасне втручання стало ключовим фактором у порятунку життя. У центрі підкреслюють: операції у дітей з екстремально низькою масою тіла залишаються одними з найскладніших у дитячій кардіохірургії.

Водночас українські фахівці демонструють, що навіть у надскладних умовах здатні проводити високотехнологічні втручання. Сучасне обладнання та досвід команди дозволяють рятувати пацієнтів, яких ще кілька років тому вважали б надто складними для оперативного лікування.

Цей випадок став прикладом того, як злагоджена робота кардіохірургів, неонатологів та анестезіологів може змінити долю однієї маленької людини. Історія 960 грамів життя сьогодні звучить як доказ того, що українська медицина продовжує розвиватися та боротися за кожен шанс.

