В столичном кардиоцентре спасли младенца весом 960 г с критическим пороком сердца

В Киеве произошла история, которую медики уже называют настоящим профессиональным подвигом. В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии спасли преждевременно рожденную девочку весом всего 960 граммов. Младенец появился на свет на 25-й неделе беременности и имел врожденный порок сердца – открытый артериальный пролив. Об этом сообщают на странице Facebook Центра.

960 граммов жизни: в Киеве врачи вытащили из пропасти кроху, рожденную на 25-й неделе

Состояние новорожденной требовало немедленного высокоспециализированного вмешательства. По словам врачей, промедление могло стоить ребенку жизни , ведь при такой экстремально низкой массе тела каждая минута имеет решающее значение.

Операцию провели детские кардиохирурги Ибрагим Юсифли и Максим Деликатный вместе с мультидисциплинарной командой специалистов. Вмешательство было выполнено непосредственно на базе перинатального центра, где находилась новорожденная. Такой подход позволил минимизировать риски, связанные с транспортировкой столь маленькой пациентки.

Медики отмечают, что процедура требовала максимальной точности. Органы ребенка еще незрелые, а вес менее килограмма значительно затрудняет любые хирургические манипуляции . До и после операции девочке провели ультразвуковое обследование, подтвердившее успешное закрытие артериального пролива.

Сейчас состояние младенца стабильное. Врачи прогнозируют позитивную динамику развития и отмечают, что своевременное вмешательство стало ключевым фактором спасения жизни. В центре подчеркивают: операции у детей с экстремально низкой массой тела остаются одними из самых сложных в детской кардиохирургии.

В то же время, украинские специалисты демонстрируют, что даже в сверхсложных условиях способны проводить высокотехнологичные вмешательства. Современное оборудование и опыт команды позволяют спасать пациентов, которых еще несколько лет назад сочли бы слишком сложными для оперативного лечения .

Этот случай стал примером того, как слаженная работа кардиохирургов, неонатологов и анестезиологов может изменить судьбу одного маленького человека. История 960 грамм жизни сегодня звучит как доказательство того, что украинская медицина продолжает развиваться и бороться за каждый шанс.

