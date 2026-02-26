Рука держалась на клочке кожи: во Львове врачи совершили сверхсложную операцию после травмы бензопилой

Во Львове врачи спасли руку 37-летнему жителю области, который во время заготовки дров почти полностью отсек себе левое предплечье бензопилой. Конечность держалась только на клочке кожи. Несмотря на критическую травму, хирургам удалось сохранить руку и восстановить кровоснабжение. Об этом сообщают в Первом медицинском объединении Львова .

Во Львове хирурги пришили почти полностью ампутированную руку 37-летнему мужчине

Инцидент произошел внезапно – бензопила выскользнула из рук мужчины и нанесла тяжелое повреждение. Жена пострадавшего оперативно наложила импровизированный жгут из ткани и вызвала скорую помощь. Пациента доставили в Больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова, где его немедленно забрали в операционную.

Травма была очень сложной: полностью пересеченные артерии, поврежденные кости, сухожилия, мышцы и нервы. Без срочного восстановления кровообращения ткани могли стать нежизнеспособными , что привело бы к ампутации.

Первыми к работе стали ортопеды-травматологи. Они стабилизировали переломанные кости предплечья с помощью аппарата наружной фиксации. Далее эстафету приняли сосудистые хирурги, восстанавливавшие кровоснабжение. Именно этот этап был ключевым – сшивание сосудов дало шанс сохранить концовку.

"Сложность оперативного вмешательства заключалась в восстановлении всех структур и, по сути, самой функции руки. Без восстановления кровоснабжения рука была бы нежизнеспособной и пришлось выполнять ампутацию. Только слаженная поэтапная работа мультидисциплинарной команды дала шанс ее сохранить", – объяснил заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Мелень.

На третьем этапе хирурги восстанавливали мягкие ткани. Были ушиты поврежденные сухожилия и мышцы для восстановления изгибно-разгибательных функций. Нервы подготовили к следующему вмешательству, запланированному через один-два месяца. Завершающим этапом стала аутодермопластика – реконструктивные хирурги закрыли дефект собственной кожей пациента.

Операция была многокомпонентной и продолжалась несколько часов , ведь врачам пришлось буквально поэтапно собрать руку заново. В настоящее время мужчина проходит реабилитацию. Кожный трансплантат прижился, постепенно восстанавливается движение пальцев.

Медики отмечают, что предстоит длительный период восстановления, однако уже сейчас есть основания надеяться на возвращение функций конечности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям команды удалось не только избежать ампутации, но и подарить пациенту шанс на полноценную жизнь.

Читайте также в "Комментариях", что в столичном кардиоцентре спасли младенца весом 960 г с критическим пороком сердца.