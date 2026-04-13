logo_ukra

BTC/USD

70822

ETH/USD

2188.25

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Здоров'я медицина майбутнього Пробу Манту скасовують: в Україні вводять новий метод діагностики
commentss НОВИНИ Всі новини

Пробу Манту скасовують: в Україні вводять новий метод діагностики

Лікарі пояснили, чому нові методи діагностики туберкульозу точніші та безпечніші.

13 квітня 2026, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні розпочинається масштабна зміна підходів до виявлення туберкульозу. Вже з квітня 2026 року класичну пробу Манту поступово замінюватимуть сучасними методами діагностики, які відповідають міжнародним стандартам і дозволяють точніше виявляти захворювання.

Україна відмовляється від Манту: чим замінять застарілий тест

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Центр громадського здоров’я України.

Про зміни офіційно заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта під час брифінгу. За словами фахівців, нова система дозволить значно підвищити ефективність раннього виявлення туберкульозу, особливо серед дітей.

Чим замінять пробу Манту

Основним методом стане тест вивільнення гама-інтерферону (IGRA-тест). Це лабораторне дослідження крові, яке дозволяє значно точніше визначати наявність інфекції, ніж традиційний “гудзик”.

Фахівці пояснюють, що новий тест не реагує на вакцинацію БЦЖ, через яку проба Манту часто давала хибнопозитивні результати. Це особливо важливо для дітей, яких раніше нерідко направляли на додаткові обстеження без реальної потреби.

Окрім IGRA-тестів, впроваджуються нові шкірні методи діагностики. Вони мають вищу чутливість і специфічність, що дозволяє лікарям точніше відрізняти інфікування від реакції на щеплення.

Чому це рішення критично важливе

Оновлення підходів відбувається на тлі складної епідеміологічної ситуації. За даними медиків, у 2025 році в Україні зафіксували понад 15 тисяч випадків туберкульозу, зокрема сотні — серед дітей.

Фахівці наголошують, що реальна кількість хворих може бути вищою, адже через війну частина людей не має доступу до повноцінної діагностики. Саме тому впровадження швидших і точніших тестів є критично необхідним.

Що зміниться для пацієнтів

Нові методи дозволять уникнути зайвих процедур. Якщо раніше після сумнівного результату Манту пацієнтів часто направляли на рентген або додаткові аналізи, то тепер кількість таких випадків суттєво зменшиться.

Діагностика стане не лише точнішою, а й безпечнішою, що особливо важливо для дітей.

Паралельно змінилися й підходи до лікування. Сучасні схеми дозволяють скоротити тривалість терапії з 18 місяців до 6–9. При цьому ефективність значно зросла — рівень одужання досяг понад 70%.

Таким чином, відмова від проби Манту є частиною ширшої медичної реформи, яка має на меті зробити боротьбу з туберкульозом в Україні більш ефективною та сучасною.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини