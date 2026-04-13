Пробу Манту отменяют: в Украине вводят новый метод диагностики

В Украине начинается масштабное изменение подходов к выявлению туберкулеза. Уже с апреля 2026 года классическую пробу Манту будут постепенно заменять современными методами диагностики, соответствующими международным стандартам и позволяющими точнее выявлять заболевания.

Украина отказывается от Манту: чем заменят устаревший тест

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Центр общественного здоровья Украины.

Об изменениях официально заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита во время брифинга. По словам специалистов, новая система позволит существенно повысить эффективность раннего выявления туберкулеза, особенно среди детей.

Чем заменят пробу Манту

Основным методом станет тест высвобождения гамма-интерферона (IGRA-тест). Это лабораторное исследование крови, которое позволяет значительно точнее определять наличие инфекции , чем традиционная пуговица.

Специалисты объясняют, что новый тест не реагирует на вакцинацию БЦЖ, по которой проба Манту часто давала ложноположительные результаты. Это особенно важно для детей, ранее нередко направляемых на дополнительные обследования без реальной потребности.

Кроме IGRA-тестов внедряются новые кожные методы диагностики. Они обладают более высокой чувствительностью и специфичностью , что позволяет врачам точнее отличать инфицирование от реакции на прививку.

Почему это решение критически важно

Обновление подходов происходит на фоне сложной эпидемиологической ситуации. По данным медиков, в 2025 году в Украине зафиксировали более 15 тысяч случаев туберкулеза, в том числе сотни среди детей.

Специалисты отмечают, что реальное количество больных может быть выше , ведь в результате часть людей не имеет доступа к полноценной диагностике. Именно поэтому внедрение более быстрых и более точных тестов является критически необходимым.

Что изменится для пациентов

Новые методы позволят избежать лишних процедур. Если раньше после сомнительного результата Манту пациентов часто направляли на рентген или дополнительные анализы, то количество таких случаев существенно уменьшится.

Диагностика станет не только более точной, но и более безопасной , что особенно важно для детей.

Параллельно изменились и подходы к лечению. Современные схемы позволяют сократить продолжительность терапии с 18 месяцев до 6–9. При этом эффективность значительно возросла – уровень выздоровления достиг более 70%.

Таким образом, отказ от пробы Манту является частью более широкой медицинской реформы, целью которой является борьба с туберкулезом в Украине более эффективной и современной.

