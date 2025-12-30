logo_ukra

Людям уперше намагаються виростити нові зуби: Японія запустила експеримент, який може знищити імпланти
Людям уперше намагаються виростити нові зуби: Японія запустила експеримент, який може знищити імпланти

У лікарні Kitano стартувала перша фаза випробувань інноваційного препарату, який блокує білок USAG-1 та може активувати «сплячі» зубні зачатки у дорослих людей.

30 грудня 2025, 19:35
Автор:
Проніна Анна

У Японії стартували перші у світі клінічні випробування препарату, який потенційно здатний запускати ріст нових природних зубів у людини. Про це повідомляє Kitano Hospital, де дослідження очолює доктор Каццу Такахаші у співпраці з науковцями Кіотського університету.

Людям уперше намагаються виростити нові зуби: Японія запустила експеримент, який може знищити імпланти

Японські вчені почали клінічні випробування препарату, здатного запускати ріст природних зубів

Йдеться про I фазу клінічних випробувань, основна мета яких — перевірити безпечність інноваційного препарату. У дослідженні беруть участь 30 чоловіків віком від 30 до 64 років. Саме на цьому етапі вчені оцінюють, як організм людини реагує на нову терапію та чи не викликає вона серйозних побічних ефектів.

Ключовою мішенню препарату є білок USAG-1, який у звичайних умовах блокує формування нових зубів після завершення дитячого розвитку. Японські дослідники вважають, що пригнічення цього білка дозволяє активувати так звані "сплячі" зубні зачатки, що зберігаються в організмі людини. Теоретично це може призвести до появи третього природного комплекту зубів.

Надії на успіх не є голослівними. Під час доклінічних досліджень на тваринах — зокрема мишах і тхорах — однократне введення препарату призводило до росту повноцінних функціональних зубів, які мали правильну структуру та витримували жувальне навантаження.

У разі успішного завершення цієї фази випробувань науковці планують розширити програму та перейти до досліджень за участі дітей із вродженою адентією — рідкісним станом, за якого зуби не формуються взагалі.

Якщо результати підтвердяться, відкриття може кардинально змінити стоматологію. За оптимістичними прогнозами, вже близько 2030 року препарат може стати доступним для широкого застосування, запропонувавши природну альтернативу імплантам і протезуванню — без металу, гвинтів і складних операцій.

