Людям впервые пытаются вырастить новые зубы: Япония запустила эксперимент, который может уничтожить импланты

В Японии стартовали первые в мире клинические испытания препарата, потенциально способного запускать рост новых естественных зубов у человека. Об этом сообщает Kitano Hospital , где исследование возглавляет доктор Каццу Такахаши в сотрудничестве с учеными Киотского университета.

Речь идет о I фазе клинических испытаний , основная цель которых – проверить безопасность инновационного препарата. В исследовании принимают участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет . Именно на этом этапе ученые оценивают, как организм человека реагирует на новую терапию и не вызывает ли он серьезных побочных эффектов.

Ключевой мишенью препарата является белок USAG-1 , который в обычных условиях блокирует формирование новых зубов после детского развития. Японские исследователи считают, что угнетение этого белка позволяет активировать так называемые "спящие" зубные зачатки , сохраняющиеся в организме человека. Теоретически это может привести к появлению третьего природного комплекта зубов .

Надежды на успех не являются голословными. Во время доклинических исследований на животных — в частности мышах и хорьках — однократное введение препарата приводило к росту полноценных функциональных зубов , которые имели правильную структуру и выдерживали жевательную нагрузку.

В случае успешного завершения этой фазы испытаний ученые планируют расширить программу и перейти к исследованиям с участием детей с врожденной адентией — редким состоянием, при котором зубы вообще не формируются.

Если результаты подтвердятся, открытие может кардинально изменить стоматологию. По оптимистическим прогнозам, уже около 2030 г. препарат может стать доступным для широкого применения, предложив естественную альтернативу имплантам и протезированию — без металла, винтов и сложных операций.

