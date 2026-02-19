Клапан, який росте разом із серцем: прорив для немовлят із вадами серця вже випробували на тваринах

Американські лікарі створили штучний серцевий клапан для немовлят, який може збільшуватися разом із ростом серця. Перші випробування на поросятах показали успішний результат – імплант розширювався без додаткових втручань і не спричиняв серйозних ускладнень. Дослідження опубліковане у Science Advances.

Американські науковці протестували штучний серцевий клапан нового покоління – він може змінювати розмір без повторних операцій

Сьогодні заміна серцевих клапанів можлива навіть малоінвазивними методами, однак для дітей це залишається складною проблемою. У немовлят із вродженими вадами серця діаметр серця від народження до шестирічного віку може збільшуватися вдвічі, а це означає необхідність кількох операцій із заміни клапана в міру росту організму. За оцінками фахівців, приблизно третина дітей із такими патологіями потребує хірургічної заміни клапанів.

Нова розробка покликана усунути цю проблему. Клапан виготовлений зі сплаву нікелю та титану – нітинолу, який має властивість зберігати форму та відновлювати її після деформації. Конструкція нагадує пружину, що дозволяє імпланту поступово розкручуватися та збільшуватися в діаметрі в міру зменшення тиску з боку стінок серця.

Під час експерименту поросятам імплантували клапан у стиснутому стані з діаметром 8–9 міліметрів. Уже через шість тижнів імплант самостійно розширився до приблизно 13 міліметрів. Збільшення відбулося природним шляхом – без повторної операції або додаткового механічного втручання. При цьому тварини продовжували нормально рости, а медики не зафіксували серйозних серцевих патологій чи побічних ефектів.

Науковці наголошують, що це лише перший етап досліджень, однак результати відкривають перспективу створення імплантів, які зможуть адаптуватися до росту дитини. Якщо технологія пройде клінічні випробування на людях, це може суттєво зменшити кількість повторних операцій і ризиків для маленьких пацієнтів.

Паралельно у світі розвиваються й інші підходи до лікування вроджених вад серця. Зокрема, у 2024 році вперше провели пересадку фрагментів серця, які ростуть разом із дитиною, а згодом повідомлялося вже про 19 пацієнтів із такими імплантами. Також лікарі вдосконалюють малоінвазивні методики – заміну клапанів через судини в нозі та навіть комбіновані операції з шунтуванням.

Втім саме технологія "зростаючого" клапана може стати одним із найперспективніших напрямів дитячої кардіохірургії. Якщо розробка підтвердить безпечність і ефективність у людей, вона здатна кардинально змінити підхід до лікування тисяч дітей із вродженими вадами серця у світі.

Читайте також в "Коментарях", який чай лікує запалення.